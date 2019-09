La versión policial de robo en boda de Mauricio Urquijo y María Isler

La intervención de la Policía evitó que se registrara un escándalo mayor durante la celebración del matrimonio entre el actor Mauricio Urquijo y María Gabriela Isler, el pasado sábado por la noche en de Santa Marta.

La pareja al final de la fiesta señaló que los habían robado y no tenían como pagar el servicio de alquiler del salón y la comida.



Los agentes actuaron como mediadores y lograron que Isler y Urquijo acordaran con el hotel un plazo para cancelar la factura por 3.500.000 pesos que estaba pendiente.



EL TIEMPO consultó con el hotel Miami para conocer a fondo lo sucedido posterior a la boda entre el actor y la modelo, no obstante, la administración no quiso referirse al hecho y solamente anotó que el lío de plata se estaba resolviendo con la ayuda de la Policía.

De acuerdo con la versión de las autoridades, a las 4:30 de la madrugada del domingo llegó una patrulla al hotel Miami, con el objetivo de atender un llamado del personal administrativo de ese establecimiento, pues se negaba a aceptar las justificaciones que entregó la novia para no pagar por el servicio contratado.

La mujer aseguraba que no tenía como cancelar lo que le cobraban porque los sobres con dinero que le dieron sus invitados se los habían robado FACEBOOK

La mujer aseguraba que no tenía como cancelar lo que le cobraban porque los sobres con dinero que le dieron sus invitados se los habían robado. Este hecho fue puesto en duda por el personal administrativo, teniendo en cuenta que estaban en una zona visible y si alguien los hubiese tomado quedaría de inmediato al descubierto", indicó la Policía.



La cuenta en el hotel se habría salido de control debido a que muchos de los invitados a la ceremonia pidieron comidas y bebidas en el minibar del establecimiento a nombre de la pareja.

Según la Policía, los trabajadores del hotel le manifestaron a María Gabriela que el trago destinado para la ceremonia se había acabado, por lo que ella destinó una alta suma de dinero para comprar por lo menos 12 botellas más de whisky y seguir con la celebración.



Ante este señalamiento, María Gabriela Isler aceptó que de manera irresponsable usó el dinero que tenía destinado para pagar lo que estaba pendiente con el hotel para comprar licor.



No obstante, la mujer aclaró que esa plata con la que compró las botellas de whisky no tenía que ver con la de la lluvia de sobres, dinero que pensó disponer para pagar los gastos pendientes de su matrimonio con el actor Mauricio Urquijo.

"Esta situación generó una molestia por parte de la gerencia del hotel que exigía su pago inmediato, sin embargo, al no existir otra opción, la Policía intervino para que se firmara una letra con un compromiso por parte de los novios", indicó la fuente policial.



La Policía manifestó que en la diligencia en esa madrugada, los agentes insistieron en indagar de inmediato a fondo sobre la pérdida de los sobres, con lo que se disponían a realizar requisas a quienes se encontraban todavía en el festejo. A esta medida María Gabriela se opuso y no aceptó que estas se llevara a cabo.



Finalmente, tras el incidente, la fiesta se dio por terminada y los empleado del hotel les pidieron a los invitados abandonar las instalaciones del lugar.



El Hotel Miami también decidió cancelar la reserva de la habitación que le habían obsequiado al actor y su esposa por el matrimonio.



Así, la pareja debió retirarse del establecimiento y pasar la noche en su apartamento para comenzar a gestionar el dinero que adeudan de su boda.



La ceremonia y recepción, que se llevó a cabo en el salón de eventos de este lugar, ubicado en el Centro Histórico de Santa Marta, solo contó con la participación de amigos, allegados y familiares de la novia, pues algunos seres queridos del actor habían manifestado que Urquijo no estaba en la capacidad mental de sostener una relación sentimental a raíz de una afectación que sufre en el cerebro.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

@rogeruv