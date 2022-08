En la mañana de este lunes 1 de agosto, autoridades dieron a conocer el asesinato de un policía en el departamento del Cauca.

(Puede leer: Dos policías y un soldado sobreviven a ataques del clan del golfo en Bolívar)



Se trata del patrullero Mario Fernando Guerrero Basante, adscrito a la estación de policía de Villa Rica, quien llevaba siete años al servicio de la Policía.



Según Información preliminar, el uniformado se encontraba de permiso y estaba en un establecimiento comercial en esta población del norte del Cauca cuando hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones causándole la muerte.



Las autoridades aún no se han pronunciado y se está a la espera de más detalles de lo ocurrido.



En esta misma localidad, en la madrugada de este domingo 31 de julio, hombres armados llegaron a rematar a un joven que se encontraba herido y había ingresado horas antes a un centro asistencial.



(Le recomendamos: Asesinan a suboficial del ejército en Córdoba, iba al sepelio de su padre)



Los agresores lo atacaron con arma blanca y aunque no falleció, le produjeron nuevas heridas.



“El personal de salud, el guarda de seguridad y los pacientes, quienes estuvieron expuestos y que también algunos salieron heridos, fueron quienes intervinieron en que no se continuara con la pelea, ya que la policía, estando seguida de la ESE, no prestó los servicios a tiempo y llegaron una hora después de los sucesos, aunque no desconocemos que hay pocas unidades para toda la comunidad”, dice la ESE norte a través de un comunicado.

Más noticias

Alerta Nariño: 1.200 sismos leves en un día, en la frontera con Ecuador

Condenan a hombre que asesinó a otro porque estaba bailando con su novia