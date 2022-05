“El policía se confundió y la noche se presta para confusiones. Así nos tocó esta situación horrible, es insólito, pero nos sucedió”, así comienza Héctor Carmona el relato de la tragedia que ha vivido durante el último año tras el asesinato de su hijo, Fabio Alejandro Carmona, de 22 años.

La noche del 10 de enero de 2021, el joven fue baleado cuando compartía con sus amigos en una zona aledaña al Coliseo Municipal de Circasia, en Quindío.



Aunque en su momento la Policía del departamento señaló que la principal hipótesis del asesinato se centraba en “motivos pasionales”, hace unas semanas el caso tomó otro rumbo. La Fiscalía ordenó la captura de unas 27 personas y se logró la detención de 16, entre ellos un patrullero de la Policía. Todos harían parte de la estructura delincuencial Los Chukys, originarios de Montenegro pero que se disputaban el control del tráfico de estupefacientes en Circasia.



“Gracias al testimonio de los mismos líderes de la banda se pudo aclarar todo el caso. Para nosotros era angustiante levantarnos todos los días y pensar todo el tiempo en quién pudo haber hecho algo así contra nuestro niño que no le debía nada a nadie. Cuando uno sabe que sus hijos van por el mal camino, uno puede esperar algo así, pero nuestro hijo no era de esos”, cuenta el padre del joven.

De acuerdo con la evidencia presentada por la Fiscalía, el patrullero de la estación de Policía de Circasia, Éduard Uribe Ferias, habría sido quien señaló a Carmona como miembro de otra banda al que sicarios de Los Chukys debían matar.



“Todos (los integrantes de la banda) supieron que había sido un error, ellos querían sacar a otras bandas rivales del camino y así iban matando gente de bandas y hasta hubo una masacre en un barrio y vino el Ministro de Defensa”, señala Carmona.

El compungido padre relata que, según investigación de las autoridades, este patrullero no solo señaló a su hijo como miembro de otra banda, sino que también ayudó a escapar al responsable de disparar para que autoridades no lo capturaran.

Fiscalía presentó en audiencia a 16 personas señaladas de pertenecer a Los Chukys. Foto: Cortesía: Policía de Quindío

Hace unos días, la Fiscalía presentó en audiencia a 16 personas señaladas de pertenecer a Los Chukys. Entre los capturados estaba el patrullero Uribe Ferias.



La fiscal del caso narró durante la audiencia que el patrullero estaba al servicio de esta organización delincuencial. Filtraba información sobre los operativos que la policía realizaba en los barrios donde delinquía está banda y participaba en el expendio de alucinógenos.

Meses antes de ser descubierto, el patrullero fue trasladado a la estación de policía de Almaguer, Cauca. Se le acusa de por lo menos 10 eventos de tráfico de estupefacientes al lado de los Chukys en Circasia.



La banda es señalada de cometer delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio, desaparición forzada, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones y uso de menores para la comisión de delitos ordenados por José Albeiro Hoyos González, alias Nené. Al parecer, esta banda ya había sido desarticulada en dos ocasiones, pero tomaba otro nombre y nuevos integrantes que continuaban con el mismo perfil delictivo.



“‘Nené’ señala que en algunas ocasiones cuando no podían viajar al Valle, quien les ayudaba a conseguir los estupefacientes era este señor funcionario de la policía y además era la persona que les proveía armas de fuego”, relató en las audiencias la fiscal del caso.



El padre del joven asegura que como víctimas tuvieron acceso a las audiencias virtuales y “pensamos que el caso de mi hijo iba ser algo aislado, cuando nos enteramos que era una prueba estrella en contra de la banda y del policía. La Fiscalía sacó sus pruebas y afirmó que el policía había señalado a nuestro hijo a los sicarios y había maquinado todo para que no hubiera patrullas en el sector y pudieran acabar con su vida”.

El patrullero Éduard Uribe Ferias durante las audiencias. Foto: Captura de video

Durante la audiencia, ni el patrullero Uribe Ferias, ni alias Ratón, aceptaron los cargos y fueron enviados a prisión mientras continúa el proceso en su contra. Sin embargo, Carmona denunció que Uribe se encuentra detenido en los calabozos del comando de policía y no en una cárcel como lo determinó el juez del caso.

Además, cuenta que durante las audiencias señalaron que el patrullero “quería seguir trabajando con la banda pese a haber sido trasladado, dijo que tenía la gente y las conexiones para seguir suministrando armas y drogas a la banda, pero el líder de ellos no quiso. No me extrañaría que hubiera otros funcionarios involucrados porque esta banda movía mucho dinero, drogas y armas”.



Según la Policía del Quindío, con la captura de esta banda se permitió el esclarecimiento de 35 homicidios, como el de Fabio Alejandro Carmona Tarazona, y el homicidio múltiple ocurrido el 4 de abril de 2021 en Circasia, 12 tentativas de homicidios ocurridos desde el año 2018 hasta el 2021 y dos casos más de desaparición forzada ocurridos en Montenegro.



Mientras continúa el proceso, la familia del joven deportista solo quiere que se haga justicia y este crimen no quede en la impunidad.



“Mi hijo era un chico deportista, estudiaba inglés, era amante de los animales y de la naturaleza, estudiaba mucho, no consumía ni licor y se cuidaba demasiado por su disciplina al deporte”, manifiesta Héctor Cardona en medio de su dolor.

