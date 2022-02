Varias mujeres de la Policía Nacional presentaron queja formal por abuso sexual contra el coronel Francisco Gélvez Alemán, quien hasta el mes de noviembre del año pasado fue comandante de la Policía en el departamento de Putumayo.



Las denuncian se remontan desde el año 2015, cuando Gélvez era comandante operativo de la Policía Metropolitana en Santa Marta.



A pesar que la afectada, en este caso la subteniente María Fernanda Padilla Crespo expuso su situación ante la comandante de la Mesan, su caso fue archivado sin ningún consecuencias para el entonces teniente coronel Francisco Gelvez.

Uniformadas se sentían intimidada por

el comportamiento del alto oficial

En sus declaraciones, Padilla contó que el alto oficial le escribía constantemente desde su celular personal con insinuaciones.



“En conversaciones de WhatsApp, mi Coronel Gelvez me escribe cosas que se salen del entorno laboral. Quiere que le diga Pachito, que le regale fotos bonitas a su teléfono personal”, contó la subteniente.



Igualmente aseguró que recibía llamadas del coronel en horas de la madrugada invitándola a tomar licor.



Debido a que María Fernanda Padilla se negó a las pretensiones del alto oficial, su trabajo, de acuerdo a su versión fue imposible de sobrellevar.



“Comencé a vivir un ambiente laboral pesado y sentía una persecución, ya que siempre estaba pendiente si yo estaba en la estación o no, sin embargo, traté de sobrellevar las cosas con el fin de no tener ningún inconveniente con mi trabajo”, relató Padilla.

Investigado fue premiado con un ascenso como Coronel y con la comandancia de la Policía de Putumayo

Se trata de un plan criminal en contra mía, junto con algunas personas, que les hizo prácticamente un libreto de qué tenían que decir en mi contra FACEBOOK

El Grupo de Talento Humano de la Escuela Antonio Nariño no le dio trascendencia a la queja y finalmente archivo el caso, según se deduce de la respuesta de la policía a un derecho de petición enviado por Norma Vera, defensora de derechos humanos.



Francisco Gélvez Alemán, contrario a recibir una sanción, fue premiado con un ascenso como Coronel y con la comandancia de la Policía de Putumayo.



Recientemente se conoció que el coronel Gélvez mantuvo su conducta irregular y acosó a otras mujeres miembros de la institución.



El intendente Nelson Andrés Serna, comandante de los auxiliares bachilleres en Putumayo dijo que varias uniformadas se sentían intimidada por el comportamiento del alto oficial.



Entre la información que se conoció, hay uniformadas que expresaron que el comandante pretendía besarlas a la fuerza, hacía comentarios morbosos y hasta cometió abusos sexuales.



El coronel Gélvez, que solicitó el retiro voluntario de la Policía, se defendió y aseguró que las acusaciones eran falsas.



“Se trata de un plan criminal en contra mía, junto con algunas personas, que les hizo prácticamente un libreto de qué tenían que decir en mi contra”, manifestó el alto oficial, quien está siendo investigado por la institución.



Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

