La Policía del departamento del Huila estuvo durante un año tras la pista de un hombre señalado de secuestrar y abusar sexualmente de una niña de 12 años en el mes de diciembre de 2021.

Según relataron las autoridades civiles, el hombre, identificado como Anselmo Montaña Correa, de 56 años, había convencido mediante engaños a la menor de salir con él luego de haberse ganado la confianza de su familia.

“Posteriormente, la mantuvo retenida contra su voluntad en Huila y Caquetá”, dijo el coronel Gustavo Camargo, comandante de la Policía huilense a ‘Noticias Caracol’.

El sospechoso había obligado a la menor a grabar un video en el cual manifestaba que ella fue quien decidió salir con él; esto con el objetivo de que Montaño pudiera evitarse problemas legales.

“A mí no me tienen secuestrada, yo me vine por mi propia voluntad. Yo salí solita de mi casa, me aburrí de que todo era para mis primos y para mí no había nada”, dijo la menor en la grabación, según información de la emisora ‘Blu Radio’. Dicha afirmación fue desmentida durante la investigación.

Pese a esto, Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía continuaron las investigaciones para dar con su paradero. Cuando se habría sentido acordonado, el hombre abandonó a la niña, quien estuvo 20 días de cautiverio.

Fue en ese momento que una patrullera del Gaula se hizo pasar por una adolescente para poder contactar al sospechoso, luego de haberlo encontrado en Facebook.

“Inicialmente creé un perfil falso en la red social Facebook. Allí mis datos personales indicaban que era una menor de edad. Contacté al sujeto, le envié la invitación, empezamos a tener una conversación, en la que se suponía que yo era una menor de edad”, contó la agente a ‘Noticias Caracol’.

Durante un año completo la patrullera mantuvo conversaciones con el sospechoso y, en su última conversación, finiquitaron verse.

“Pensaba que yo era menor de edad. Empezamos a tener una conversación y a los meses me gané su confianza. Le propuse que nos viéramos de manera personal en un establecimiento comercial de Pitalito”, agregó la patrullera.

Investigadora del @GaulaPolicia logró ubicar y capturar pr orden judicial, a un hombre requerido por los delitos de secuestro simple y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.



Los hechos habrían ocurrido en el 2021, sur del Huila.#ImplacablesContraElDelito #DiosYPatria pic.twitter.com/X0ErcW8R7V — Departamento de Policía Huila (@HuilaPolicia) January 5, 2023

Finalmente, luego de encontrarse personalmente, ambos mantuvieron una charla, esto para hacer tiempo mientras arribaba la Policía a la zona comercial para hacer efectiva la captura: “El sujeto llegó al sitio, tuvimos una conversación de dos minutos y llegaron mis compañeros del Gaula”.

Un juez del municipio ordenó la medida de aseguramiento contra el hombre por los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento con menor de 14 años. Se espera que el proceso continúe para conocer la pena que podría pagar.

