La seguidilla de ataque contra la fuerza pública en el Cauca no cesa. Hay tensión en El Patía, Corinto, Toribio, Santander de Quilichao y Timbío.



En Patía, dos hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron una granada de fragmentación contra las instalaciones de la subestación de Policía de Piedra Sentada.



Según información entregada por la fuerza pública, el atentado ocurrió a las 11:10 de la noche del pasado 23 de diciembre.



El artefacto no cayó directamente en el lugar, sino en sus alrededores y no dejó afectaciones.



El pasado 15 de diciembre, en esta misma localidad como consecuencia de otro atentado, murió el subintendente Medel Muñoz Medina y resultaron heridos los patrulleros Heiner Moreno Riaño y Óscar Iván Fernández Lara cuando atendían lo que se estableció como un falso llamado ciudadano, por un aparente altercado en el barrio Popular.



Casi simultáneamente del atentado en El Patía, en zona urbana de Corinto, norte del Cauca, fue atacada con ráfagas de fusil desde varios puntos la estación de Policía local, y se extendió por más de media hora.



La alcaldesa de Corinto, Martha Velasco, descartó heridos o fallecidos.



Estos dos ataques se registraron después de que en la región las comunidades se movilizaran masivamente clamando por paz, el diálogo y el respeto de los derechos humanos.



Este miércoles 21 de diciembre por más de 20 minutos, integrantes de grupos armados hostigaron la estación de policía del municipio de Toribío.



Los hechos se registraron alrededor de las 11:50 am, luego que unidades de la policía realizaran un patrullaje en inmediaciones del parque principal.



“Vulneración a los Derechos Humanos en el municipio de Toribio, Cauca. En la mañana de hoy fue hostigado el municipio por grupos armados y se colocó en riesgo a la población civil. Ante esta situación, hacemos un llamado a los armados para que respeten el territorio y cesen”, dijo en su momento, a través de su cuenta de twitter, la senadora indígena Aida Quilcué.



Denuncian que niños que pasaban por el lugar, tuvieron que arrojarse al piso para evitar ser alcanzados por alguna bala perdida.



De acuerdo a las autoridades no se registraron heridos.



Este ataque se suma al registrado contra la Policía en el corregimiento de Mondomo, Santander de Quilichao, donde fue activada una carga explosiva en una motocicleta, dejada frente a la estación de policía.



El hecho sólo dejo daños materiales.



Horas antes, en Timbío, dos hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo cerca a la estación de policía dejando gravemente herido a un uniformado y a otras tres personas.



Los heridos en este ataque fueron un policía, dos agentes de tránsito y un civil.





MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN