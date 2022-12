La información sobre el regreso de la Policía al aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, generó satisfacción en samarios y turistas, ante la preocupación que existía por la ausencia de uniformados en este lugar desde el mes de noviembre.



Aeropuertos de Oriente, sociedad que administra y opera los servicios en la terminal área, fue la encargada de entregar un parte de tranquilidad a los usuarios por las medidas de seguridad que se adoptaban con la presencia nuevamente de efectivos policiales en la zona.

En un comunicado de prensa, la concesión aseguró que su gestión había sido fundamental para lograr el retorno de la Policía Nacional y sus funciones al aeropuerto.



“Es importante resaltar que durante este periodo por medio de la seguridad privada se garantizaron los procesos de Seguridad de Aviación Civil. Sin embargo, las actividades a cargo de la institución que desarrolla la fuerza pública no pudieron ser remplazadas por ninguna entidad”, señala la entidad.



El anuncio del retorno de la seguridad policial al aeropuerto, aunque fue confirmada por el comando de la Policía Metropolitana, a través de otro escrito de prensa, aclaró que sólo será temporal y negó que se haya debido a una gestión de la actual administración.



La institución precisó que la información suministrada por Aeropuertos de Oriente “es imprecisa y no es cierta, ya que hasta la fecha no hay ningún tipo de convenio suscrito con esta entidad”.



Explicó en su comunicado que la presencia de los uniformados corresponde a una estrategia que se diseñó en el marco del plan navidad que consiste en desplegar un número importante de uniformados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la Terminal de Transporte y zonas portuarias a fin de garantizar la seguridad de propios y visitantes durante esta época del año.



Este pronunciamiento de la Policía Metropolitana, aclara que una vez culmine la temporada de vacaciones, si no se firma un convenio interinstitucional, la fuerza pública será retirada nuevamente de este punto de Santa Marta quedando desprotegido a pesar del tránsito alto de viajeros.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv