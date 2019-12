Risaralda cierra el 2019 por debajo de la tasa nacional de homicidios

Según el Coronel José Daniel Gualdrón Moreno, comandante del departamento de Policía de Risaralda, este fue un año positivo en materia de seguridad en tres aspectos: la lucha contra el narcotráfico, el hurto y el homicidio.

En el marco del plan de la Navidad ‘Unión por la convivencia y la seguridad’, el coronel Gualdrón reconoció que “en cuanto se refiere a los primeros derroteros como meta de 2019, hemos incautado 3.012 kilos de estupefacientes, hemos realizado 26 operaciones, 143 allanamientos, 452 capturas por estupefacientes y esto ha sacado la comercialización alrededor de unos 57 mil millones de pesos, en cuanto se refiere a la venta y transporte de esta sustancia”.

Respecto al hurto, desde la Policía de Risaralda resaltan que se redujo en un 17 por ciento en robos a personas, comercio, residencias y a celulares. “Realizamos 125 capturas por este delito, 43 motos y 13 vehículos recuperadas, 210 celulares recuperados los cuales figuraban por los IMEI como robados”, anotó Gualdrón.



En cifras de homicidio del departamento, hasta esta semana de diciembre, el coronel explicó que la tasa de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes se ha mantenido. Se reportaron 38 capturas por este delito y 140 armas de fuego incautadas.



“Aquí podemos decir que frente a los homicidios presentados en el 2019 un 80 por ciento han sido esclarecidos. Esto significa que no se ha generado una impunidad”, indicó, y enfatizó en que el resultado de las cifras se dio gracias al trabajo en equipo de la Policía judicial con la Fiscalía General de la Nación y por las denuncias e informaciones que la ciudadanía ha dado para las capturas y judicializaciones.



Con estos resultados, el departamento pasó de una tasa de homicidios del 78,4 por ciento en 2007 a una tasa de 22 por ciento por cada 100 mil habitantes en 2019; es decir, dos puntos por debajo de la tasa a nivel nacional que se ubica en el 24 por ciento por cada 100 mil habitantes.



Entre tanto en Pereira, en la Nochebuena, las autoridades registraron 90 riñas, 29 comparendos por violar el Código Nacioanl de Policía y recibieron 1.939 llamadas a la línea de emergencia 123.



El 25, por otro lado, el número de riñas casi que se quintuplicaron, dejando un total de 425. Estos hechos dejaron algunas personas lesionadas que fueron trasladadas a centros asistenciales. Además, la ciudadanía llamó 1.821 veces, en las que la mayoría de registros fueron para señalar que los vecinos alteraban la tranquilidad en la ciudad, por lo cual realizaron 26 comparendos.



Así las cosas, en total, durante las dos fechas decembrinas, se presentaron 515 riñas, 3.770 llamadas por perturbaciones y 55 comparendos por infracciones.



El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, aseveró que, a pesar de estos hechos, el 24 y 25 de diciembre transcurrieron con tranquilidad, y dijo que “la cifra de personas quemadas por pólvora no aumentaron y, además, no se presentaron muertos”. También aprovechó para hacer un llamado a que la buena convivencia prime durante el fin de año.

NATALIA CHAVERRÍA

Para EL TIEMPO

PEREIRA