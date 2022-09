El miedo y la zozobra reinan a esta hora en San Luis, un corregimiento a 4 horas en carro de Neiva, donde este viernes fueron asesinados 7 miembros de la Policía Nacional entre los que figuran 2 intendentes, 4 auxiliares y 2 patrulleros que prestaban servicios de seguridad.



“Hay mucho temor y zozobra por el ataque contra los policías, algunas familias están pensando en irse de aquí, pero para dónde cogemos si en todas partes hay violencia”, dijo un habitante de San Luis, zona rica en producción de café, a donde se llega en chivas tras un largo recorrido por carretera destapada en malas condiciones.



(Además: El número de la tumba de Diomedes Díaz con el que 4 mil personas ganaron lotería)

El ataque ocurrió a las 2:30 de la tarde de este viernes, a la altura de la vereda Corozal y a unos 15 minutos del caserío de San Luis, cuando los uniformados regresaban al cuartel de Policía tras asistir a una actividad en el comando de esa institución en Neiva.

“Ellos salieron temprano, todos iban en la camioneta”, señalaron habitantes de San Luis.



(En otras noticias: Daniel Quintero respaldó al senador Álex Flórez, tras escándalo)

Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades investigan quiénes están detrás del atentado a los ocho policías. Foto: Archivo particular

Todos eran auxiliares, patrulleros e intendentes del corregimiento, la verdad, se trataba de muchachos buenos que por su trabajo FACEBOOK

TWITTER

Mario Guzmán Alarcón, presidente de la Junta de Acción Comunal, afirmó que “se escucharon explosiones, y disparos durante algunos minutos”.



“La gente que vive cerca de la zona del ataque, nos cuenta que fue una situación terrible, que a lo lejos se escuchaban disparos y bombazos”, dijo el líder comunal.



“La camioneta de la policía fue destrozada por los explosivos, y los cuerpos sin vida de los policías quedaron tirados a lado y lado de la carretera”, agregó.



Al observar esa escena de muerte, campesinos que pasaban por la zona, presos del pánico, procedieron a dar aviso, vía celular, a las autoridades y a algunas familias del poblado con lo que la noticia se propagó rápidamente.



(Siga leyendo: Las polémicas que rodean a Alex Flórez, senador que intentó agredir a un policía)



“Todos eran auxiliares, patrulleros e intendentes del corregimiento, la verdad, se trataba de muchachos buenos que por su trabajo serio se habían ganado el corazón de la comunidad de San Luis”, señaló Guzmán Alarcón.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro viajó hasta Huila. Foto: Archivo particular.

En medio de la tragedia la gente está triste y muy preocupada pues, desde la firma de los Acuerdos de Paz en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, el corregimiento vivió 7 años en completa paz, “y el trabajo de los policías era lidiar con los borrachos”.



“Llevábamos 7 años viviendo en calma, se podía dormir con las puertas abiertas”, dijo una ama de casa.



También señalan que no existían amenazas de muerte ni panfletos amenazantes contra los habitantes “y, por eso, este ataque demencial nos deja muy preocupados pues no sabemos qué está pasando”.



“Lo cierto es que estos años no hemos visto grupos armados en la región, ni pasando por aquí para ir a otras zonas, pues de ser así, aquí ya no viviría nadie por temor".



(En otras noticias: Policía explica razones por las que ocurrió la pelea del senador Alex Flórez)



Otros ciudadanos aseguraron que, al recibir la noticia del ataque, “nadie creía pues aquí no pasa nada, todo es paz y armonía, pero al ver que era verdad la gente se entristeció por la llegada, nuevamente, de la violencia”.



Al instante muchos recordaron que en 1997 la otrora guerrilla de las Farc atacó con explosivos el cuartel de Policía dejando un uniformado muerto y también casas averiadas por las ráfagas de fusil.



Esa fue una noticia muy triste, pero en medio del dolor San Luis se repuso y sus campesinos han salido adelante gracias a que tienen una tierra rica en producción de café.



San Luis, a 70 kilómetros de Neiva, a donde se llega saliendo por el municipio de Palermo, tiene 15 veredas y en el caserío o poblado de 148 casas, habitan unas 700 personas.



“Yo creo que esta noche no duerme nadie, el miedo es enorme en la comunidad pues muchos piensan que los violentos pueden regresar”, dijo un campesino.