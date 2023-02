El Manual de Convivencia es aquel documento que contiene los deberes y derechos de los estudiantes de cualquier institución educativa del país, y si bien es de carácter obligatorio, el Ministerio de Educación ha dejado claro que esto es “siempre y cuando no afecte derechos fundamentales y no vaya más allá de las normas legales”.



A propósito, se ha hecho viral un video de la rectora del colegio Misael Pastrana Borrero de Rivera, Huila, quien citó a asamblea general a todos los padres de familia y comunicó allí cuáles eran las normas que sus hijos debían seguir. Algunas de estas generaron sentimientos de rechazo.

Facebook Twitter Linkedin

Está ubicada en un municipio de Huila. Foto: Página web del colegio

La mujer fue enfática en que queda totalmente prohibido utilizar celulares dentro de la Institución y también se refirió a los noviazgos, pues según ella “causan la pérdida del año”.



“No se aceptan estudiantes con celulares, con cachucha, con suéteres de todos los colores, con pelo largo, ni con pelo de todos los colores ni con piercings”, dijo, añadiendo que no se haría responsable de esos jóvenes y que deberían, entonces, matricularse en otro lugar.



“El estudiante que no acepte, pues a la Institución no le sirve. (...) Si su hijo no se quiso cortar el pelo simplemente retírelo de la Institución porque no le sirve, lléveselo a otra porque le vamos a poner disciplina”.



(Siga leyendo: Las becas en el exterior de las que debe estar pendiente en 2023).

"No vamos a permitir cabellos largo en los hombres, pintado mi piercings", palabras de La rectora del colegio Misael Pastrana Borrero de Rivera, Huila, a sus estudiantes. Las medidas ya son motivo de controversia.



¿Ustedes apoyan o rechazan estas declaraciones?. 🤔 pic.twitter.com/JoxMncxjXH — Ines del alma mía ®️ (@InesBetancur1) February 1, 2023

La libre personalidad es que yo sea persona de bien FACEBOOK

TWITTER

Aunque recibió aplausos tras su intervención, usuarios de redes sociales que se toparon con el video señalaron que esto era un atropello a la libertad de expresión. No obstante, ella también tiene una opinión al respecto: “Como yo le decía a un padre de familia: ‘¿Cómo así? La libre personalidad es que yo sea persona de bien’”.



Frente a este tema MinEducación también se ha pronunciado, señalando que “es importante tener en consideración que con respecto a los derechos de que son titulares los niños, niñas, y adolescentes, el artículo 44 de la Constitución Política dispone que son derechos fundamentales de los niños, el derecho a la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, entre otros”.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS