El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se encuentra en el centro de la polémica después de que circulara un video en las redes sociales en el que aparece en un aparente estado de embriaguez.



En las imágenes, grabadas durante una fiesta privada en una finca, se ve al mandatario departamental cerca de unos músicos mientras intenta mantenerse en pie.

Gobernador del Magdalena borracho en tarima. pic.twitter.com/Hbyh0TvTen — Miguel Martinez (@DrMartinezOlano) July 9, 2023

Aunque en el video no se muestra a Caicedo protagonizando ningún espectáculo o escena bochornosa, los usuarios de las redes sociales no han pasado por alto el hecho de que la máxima autoridad del Magdalena haya sido captado en un estado de desenfreno.



El video, que se ha vuelto tendencia en Twitter, ha generado opiniones encontradas. Por un lado, algunos usuarios argumentan que el gobernador, como cualquier otra persona, está compartiendo con otras personas y tal vez se dejó llevar por la emoción.



Por otro lado, hay quienes expresan que el gobernador debería ser un ejemplo en el Magdalena y abstenerse de consumir alcohol de esa manera.



Hasta el momento, Carlos Caicedo no se ha pronunciado públicamente para referirse a este asunto que lo ha colocado en el centro de atención de la opinión pública debido a su estado de embriaguez evidente en el video.



No se ha podido determinar con exactitud cuándo fue grabado el video, si es reciente o si ocurrió hace semanas.