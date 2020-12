Las polémicas vallas de prevención en Caldas no se retirarán

Las controvertidas vayas que hacen parte de la campaña de la prevención frente al covid19 en época decembrina en Caldas no se retirarán de las calles. Las piezas publicitarias que contienen mensajes como: “Estamos listos para tu desorden de fin de año: ya adquirimos más bolsas negras para agilizar el funeral”, seguirán colgadas en plazas públicas de los 27 municipios del departamento.

Si bien, funcionarios de algunos municipios, como es el caso del Personero de Viterbo, han pedido que estas se reemplacen, la respuesta es no. De acuerdo con lo informado por la Dirección Territorial de Salud, entidad que lidera la campaña, no solo se mantendrán colgadas las vallas en los municipios a donde ya llegaron, sino que se seguirán colgando en cada uno de los restantes.



“Salvo si ha una orden judicial vamos a quitarlas, pues fue diseñada y ejecutada con recursos público y no podemos caer en un detrimento matrimonial”, sostuvieron las directivas de la entidad.

Por su parte, el Gobernador, Luis Carlos Velásquez, indicó que respalda la campaña y que es una manera que se ha encontrado para evitar que el coronavirus siga cobrando víctimas.



“Hemos visto que parece que la pandemia se volvió paisaje y que es normal que se mueran 5, 10 o 20 personas al día. Y en Caldas estamos preocupados porque somos el segundo departamento con más adultos mayores del país, quienes tienen la tasa de letalidad más alta”, señaló el mandatario de los caldenses.

Algunos ciudadanos consideran que es una campaña agresiva. Foto: Cortesía

El Gobernador precisó que no desea que en esta navidad se vea lo que en Medellín para la celebración de amor y amistad. “Por la fecha todo el mundo fue a visitar a su familia y se dispararon las muertes”, dijo.

De acuerdo con Velásquez, después de varias campañas “rosas y educativas”, optaron por una campaña más “ácida y cruda” pues se han desbordado en el departamento todos los pronósticos de los epidemiólogos sobre el número de contagios.



“De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Salud, en el pico de la pandemia tendríamos 16.000 contagiados, ahora la proyección es que en enero serán 58.000. Ese aumento tan considerable necesita acciones concretas y me alegra que esta campaña haya generado conciencia y reviva la urgencia de atender la pandemia”, añadió el Gobernador.



En el mismo sentido opinó el gerente de Covid-19 en el departamento, Carlos Alberto Piedrahita, quien aseguró que es una campaña que tiene doble intención.

“Esta campaña tiene doble mensaje, en primer lugar buscar una reacción inmediata y de choque y eso se ha logrado. En segundo lugar, es franca y concreta, muestra de frente la realidad que vivimos en los hospitales, que es la muerte por la falta del autocuidado, en su gran mayoría por la irresponsabilidad de muchos que piensan que la muerte no le va a tocar a su puerta. Esperamos que quienes promueven que se quiten no terminen investigados porque aumentan las muertes“, apuntó Piedrahita.



El funcionario precisó que lo que se busca es que, en esta navidad, el regalo que se lleve a las familias sea el virus y, en el peor de los escenarios, la muerte. “Estamos a seis meses de tener una solución de este problema, pero si no entendemos que hay que cuidarnos serán muchas las muertes que este virus deje en Caldas, Colombia y el mundo”, enfatizó.

