Polémica por contratos de asesoría en el Quindío

En el Quindío hay polémica por los contratos que el exalcalde de Manizales y exministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, tiene con la Alcaldía de Armenia y la Gobernación del departamento.

Según algunos veedores, dichos contratos suman 214 millones de pesos. Dos de los documentos son para apoyar la construcción, implementación y seguimiento al Plan de Desarrollo de Quindío 2020-2023 y Armenia 2020-2023. El primero por 90 millones de pesos; el segundo, por $ 66 millones.



También figuran dos contratos más de asesoría especializada que suman 40 millones de pesos entre los dos, y que fueron firmados por los representantes de dos entidades de la administración departamental. Hay otro contrato con Empresas Públicas de Armenia (EPA) que no supera los $ 20 millones.



Ante estas denuncias, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, le salió al paso a los cuestionamientos y dijo que Rojas tiene un contrato con Planeación Municipal por 86 millones de pesos desde enero pasado y tiene un contrato con EPA, “yo en este momento no tengo asesor jurídico, ni social, ni de proyectos. Con esto nos estamos ahorrando 500 millones de pesos”.



Y agregó que “nos estamos ahorrando 500 millones y nos están cuestionando 88 millones, hay gente que aprovecha esto para intereses personales o políticos”.

Hasta el momento, el gobernador Roberto Jairo Jaramillo no se ha pronunciado sobre este tema.



Cabe recordar que la administración departamental anterior también tuvo críticas durante todo su gobierno por la contratación de dos asesores provenientes de Bogotá. Las denuncias llegaron a la Procuraduría y Contraloría por los recursos pagados a ambos asesores.

