Polémica en Natagaima, Tolima, por sermón homófobo de sacerdote

Total rechazo ha provocado en Natagaima, Tolima, el sermón contra la comunidad LGBTIQ+ que lanzó en una eucaristía Ricardo Zabala, sacerdote de este municipio.

Las palabras fueron en la misa del pasado domingo en la iglesia de esa población ubicada a más de 2 horas de Ibagué, y su furia se desató luego de un nutrido desfile que realizó la comunidad por las calles para luego coronar a su reina en el coliseo.



En un video que circula en las redes sociales se observa al clérigo afirmando desde el púlpito que “imagínense eso, tener uno que soportar eso, dizque los maricas en desfile acá, y los niños mirando y los jóvenes y todo eso”.

Su encendido sermón con iglesia llena no se detuvo y por el contrario agregó que “hay cosas que no van, no van y no van. Uno no tiene por qué permitir esas cosas, no se les haga extraño cuando los niños también desfilen, besándose los niños en su casa, no se les haga extraño, a ustedes les pido no permitan esas cosas”.



Ciudadanos consultados afirmaron que “el cura estaba molesto porque la mayoría de la gente no fue a la misa del sábado y optaron por quedarse en casa para observar el desfile gay”.



Otros afirmaron que “una misa no es para atacar sino para orar y pedir a Dios que bendiga a nuestro municipio”.

Miembros de la comunidad LGBTIQ+ pidieron a las autoridades intervenir en estos temas “que lo único que hacen es generar divisiones entre unos y otros”.



En declaraciones a Caracol radio el sacerdote Zabala dijo que “la iglesia ama y defiende al pecador, pero no al pecado”.



“En un momento de rabia se dicen muchas cosas”, agregó el párroco de Natagaima.

IBAGUÉ

