La idea de bautizar el remodelado estadio de Villavicencio Rey Pelé que acaba de proponer el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, no fue bien recibida por un sector de especialistas y aficionados al fútbol en la región, mientras que otros la defienden.



Jaime Caballero Galindo y Alfonso Sierra Trujillo, dos de los más reconocidos comentaristas deportivos del departamento, tienen conceptos totalmente opuestos sobre la iniciativa del mandatario.



Zuluaga argumentó en su cuenta de Twitter que “…nuestro hermoso estadio se llamará Bello Horizonte ‘Rey Pelé’, las futuras generaciones deben conocer quién fue ese ícono del fútbol mundial. Acogemos la sugerencia de la @fifacom”.



De la propuesta, Sierra Trujillo no discute que Pelé es el mejor jugador de fútbol del mundo, “pero una cosa es Pelé y otra el estadio de Villavicencio y los escenarios deben rendir homenaje a quienes merecen un reconocimiento en el orden local y nosotros no tenemos nada que ver con el Rey Pelé, que seguramente ni conoció que existió Villavicencio”.



Y recordó que el primer escenario construido en Villavicencio para jugar fútbol se llamó Manuel Calle Lombana, que en forma abreviada le decían Macal, en honor al principal promotor de su construcción, así como de otras acciones de mejoramientos básicas de infraestructura como vías y de la creación del cuerpo de bomberos de la ciudad.



Años después, en donde quedaba ese escenario se construyó la sede del Seguro Social (hoy allí queda la Clínica Primavera) y con los recursos de ese predio se compró un terreno para la Villa Olímpica, a comienzos de la década del 70, porque Villavicencio tenía la sede de los Juegos Deportivos Nacionales.



Tras su construcción, el alcalde de la época un día llegó a una de las tribunas, se quedó mirando al oriente y dijo “que bello horizonte, este estadio tiene que llamarse Bello Horizonte” y así lo inauguran en 1975”.



Dos años después, por ordenanza lo rebautizaron Manuel Calle Lombana, pero por costumbre la gente lo siguió llamando Bello Horizonte. Y curiosamente, a finales del siglo la Asamblea del Meta volvió a llamarlo por ordenanza Manuel Calle Lombana (Macal).



El año pasado con ocasión de la remodelación del escenario deportivo, en la Asamblea del Meta volvieron a rebautizarlo. Le pusieron Bello Horizonte y a la villa olímpica, que es el complejo de escenarios donde esta ubicado el estadio le pusieron Manuel Calle Lombana.



“Y ahora le ponen Rey Pelé, quitándole Manuel Calle Lombana, profanándole el nombre de quien lideró la construcción del primer escenario para el fútbol en el Meta”, agregó Sierra Trujillo.



Un concepto totalmente opuesto entregó Caballero Galindo: “es una propuesta oportuna, que nos hace visibles en el ámbito nacional e internacional. Lo único que pido es que lo hagan de manera oficial, que se lleve la propuesta a la asamblea y que en la reinauguración del estadio colocar el nombre en forma oficial y que no se trate de aprovechar este momento”.



Y agregó que “la contra es que seguramente Pelé no supo dónde quedaba Villavicencio, pero creo entender que el gobernador está tratando de proyectar al estadio a nivel internacional y que la FIFA lo tengan en cuenta para algún evento y porque no debemos seguir en la parroquia, debemos trascender internacionalmente”.

Desde el llano colombiano le anunciamos al mundo que nuestro hermoso estadio en Villavicencio, se llamará BELLO HORIZONTE "REY PELÉ". Las futuras generaciones deben conocer quien fue este ícono del fútbol mundial. Acogemos la sugerencia de la @FIFAcom pic.twitter.com/9j46IXHy7g — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) January 5, 2023

