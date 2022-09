Luego de la controversia generada por las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, invitando aparentemente a la población del departamento del Cauca, a una movilización popular, en caso de que el Congreso de la República no apruebe la Reforma Tributaria, Prada aclaró en medio la Comisión Mixta con la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) instalada este jueves en Popayán que, con movilización se refiere a “apoyo democrático al gobierno de Gustavo Petro”.

“Hay que entender hoy el lenguaje. La movilización popular no es irnos a la calle, no es presionar a nadie, la movilización popular se da en los territorios, en este tipo de encuentros como la comisión mixta, en las asambleas populares, en los salones comunales, en la expresión que puedan hacer n los medios de comunicación, la movilización es la expresión democrática que legitima un gobierno”.



“Si en algo ha fallado la institucionalidad colombiana es en perder el respeto y la consideración de la comunidad por no comunicar por no asistir a los escenarios o por defender intereses diferentes al interés general”.



“Lo que queremos nosotros con el presidente Gustavo Petro es asistir a estos escenarios, darles la mayor importancia y trascendencia que tiene y con ustedes deliberar sobre lo que son las prioridades por ejemplo, de la inversión publica, esa es la movilización popular”.



“La movilización popular no es nada diferente, invocar el sentimiento de apoyo democrático al gobierno alternativo y de cambio que representa el gobierno de Gustavo Petro”.



Desde la capital caucana, Alfonso Prada también hizo un llamado a continuar a través del diálogo social la construcción de una visión colectiva pacífica en pro de un mejor futuro para el norte del departamento.



En medio de la tensión que actualmente se vive en el Cauca por enfrentamientos entre comunidades por la tierra y por el reciente ultimátum que dio el presidente Gustavo Petro a los invasores de abandonar los predios, el ministro Prada, llegó este miércoles 31 de agosto al municipio de Padilla a instalar el diálogo regional de paz.



El ministro del Interior, quien visita por cuarta vez este departamento, dio a conocer que en las visitas anteriores se acordó “una mesa técnica para avanzar en la elaboración de una visión conjunta de desarrollo territorial, que como el Presidente Petro ha señalado, es un diálogo social vinculante”.



El jefe de la cartera en su visita reiteró la importancia de que las comunidades trabajen de la mano con el Gobierno e invitó que se terminen las agresiones de cualquier tipo.

“Aquí sale una voluntad de diálogo, una voluntad de no responder a las agresiones y de bajar las agresiones a su mínima expresión. Espero que todos los demás sectores, organizaciones sociales, autoridades del norte del Cauca entiendan ese mensaje. Acabamos de tener una asamblea popular en el marco del diálogo social maravilloso”, explicó Prada.



Finalmente, Prada, invitó a “una mesa de diálogo con todas las comunidades”.

