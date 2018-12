Polémica por la 'propina navideña' a los taxistas en Bucaramanga

El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) llamó la atención sobre la propuesta del gremio de los taxistas para sugerir a los usuarios del servicio una donación adicional sobre el valor de las carreras con motivo del fin de año.



Aunque los líderes aclaran que dicha propina es voluntaria, las autoridades manifestaron que esta práctica no está permitida y se sancionará a los conductores que pretendan pedir excedentes a los usuarios.

Carlos Rangel, uno de los líderes de los taxistas, explicó que "el gremio va a pedir voluntariamente una prima navideña a los usuarios, que eso es como si fuera una propina por el servicio que prestamos nosotros, es voluntaria, no es una obligación, yo creo que eso no es ningún delito".



Sin embargo, al paso de estas declaraciones el Área Metropolitana de Bucaramanga, entidad del transporte público, aclaró que realizar dicho "cobro" sería ilegal, ya que no está reglamentado ni autorizado para realizarse.

La entidad además aseguró que "dentro del análisis económico que se contiene en el estudio para el cálculo de la tarifa de taxi para el año 2018, se encuentra incluida la provisión para el reconocimiento y pago entre otros, de las primas legales que corresponden al conductor".



Sin embargo, los taxistas insisten en que si se presta un buen servicio y los usuarios creen que el conductor merece una 'propina', no habría porqué negarla, y pidieron al AMB permitirles sugerir a los clientes una bonificación voluntaria.



