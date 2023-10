Escándalo en Cúcuta por presunto proselitismo en redes sociales de la Alcaldía

En la cuenta de Instagram de la Alcaldía de Cúcuta se habrían publicado fotografías de un volante y una reunión política asociada a una candidata a la Asamblea de Norte de Santander. El hecho ha sido condenado por la ciudadanía y detractores de la administración.

Jeimy Castillo, secretaria de Prensa y Comunicaciones, indicó en un comunicado que las imágenes fueron publicadas por una empresa contratista, a quien solicitaron un informe detallado por el contenido político de la publicación.



“Es importante manifestar que la Alcaldía de Cúcuta no ha fungido como una maquinaria electoral para favorecer a ningún candidato, y reitero que como funcionaria pública jamás he realizado, ni realizaría participación política indebida”, afirmó la funcionaria.

La empresa Palestra Social Media Group S.A.S es la encargada del manejo de redes sociales de la alcaldía.



La administración municipal habría pedido identificar al responsable y retirarlo del equipo de trabajo, por ir en contra de las políticas y direccionamiento de la secretaría de Prensa.

El alcalde @ingjairoyanez no titubeó a la hora de echar a @JeimyCastilloC de la Alcaldía por un error que ni siquiera ella cometió. Pero al borracho del director del @AreaM_Cucuta sí salió a respaldarlo y lo mantuvo en el puesto a pesar de la gravedad de su falta. Todo mal, Jairo pic.twitter.com/3fRJnDJhHs — Manolesco (@jhonjacome) October 26, 2023

“Como líder del proceso de comunicaciones ordené retirar de inmediato las publicaciones realizadas el día de ayer, que no contaron con mi aprobación de ser compartidas en la red social oficial de Instagram (…) Historias que no autoricé, ni consentí”, agregó la secretaria.



Por ahora, el alcalde Jairo Yáñez no se ha pronunciado acerca del hecho, pero se conoció que la funcionaria Jeimy Castillo habría dimitido tras dos años en el cargo.



El pasado 2 de octubre el alcalde Yáñez declaró insubsistente a Óscar Montes Ararat, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, por presunta participación en política y haber “prestado espacios públicos bajo su custodia para el desarrollo de actividades de orden electoral”.

