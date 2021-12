Diferentes sectores de la sociedad guajira han reaccionado sobre el anuncio del presidente Duque de implementar un plan de protección integral para garantizar la transición energética.



El anuncio fue realizado al termino de un consejo de seguridad en Maicao, hace ocho días, en el que estuvieron los ministros de Defensa Diego Molano y del interior Daniel Palacios, junto con la cúpula militar y de Policía.



Molano, amplió un poco más los detalles indicando que será la gran apuesta de seguridad que permita en la próxima década, la protección de los 16 proyectos de energías renovables que avanzan en esta zona del país.

Donación de 20 vehículos por parte de los EE.UU.

“Será nuestra Fuerza Pública la que innove con un nuevo plan de control territorial, con bases militares, con bases de Policía, con movilidad, con aeronaves no tripuladas, con vigilancia satelital y comunicación para proteger toda el área extensa de La Guajira”, dijo el ministro.



Lo cual coincidió con la donación de 20 vehículos tipo ASV M1117 en el batallón Santa Bárbara, en Distracción, por parte del Gobierno de Estados Unidos para controlar la frontera y contrarrestar la amenaza del narcotráfico.



Uno de los primeros en pronunciarse fue el exministro de Minas y Energía y exsenador guajiro Almilkar Acosta Medina, quien pidió al gobernador de La Guajira y al Gobierno Nacional abstenerse de tomar esta medida tan extrema.

Diálogo franco y concertación para llegar a acuerdos

"La cual lejos de ‘cuidar los parques eólicos’ los convertiría en blanco de la ira contenida por parte de las comunidades a las que el Estado les debe brindar atención y protección a los que tiene derecho”.



Explica Acosta que el único camino y es el más expedito es el diálogo franco y la concertación para llegar a acuerdos que sean satisfactorios para las partes y no solo para una de ellas.



“La transición desde las energías de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) debe ser justa, esto es incluyente y en tratándose de los pueblos indígenas estos deben ser objeto de un tratamiento diferencial y diferenciado”, dijo Acosta.



José Silva, presidente de la ONG de DD. HH. Nación Wayú, también se pronunció y en nombre de las autoridades tradicionales y lideres indígenas pide al Gobierno abstenerse de dar viabilidad a esta propuesta, so pena de incurrir en graves violaciones a los derechos fundamentales de un pueblo indígena sujeto a especial protección constitucional.



“Más aún cuando se encuentran abandonados y a expensas de limosnas para poder sobrevivir. En estos territorios mueren a diario niños wayú por física hambre y sed, no existe un programa del Gobierno que garantice supervivencia, solo la miseria y la corrupción gobiernan rampante en estos territorios”, sostuvo Silva.

Voces de respaldo

Otras voces ciudadanas, aseguran estar de acuerdos ya que brinda seguridad a propios y turistas, quienes se han visto envueltos en temas de robos y de inseguridad.



Por su parte, el secretario de Gobierno Departamental Jairo Aguilar, reconoce que es necesario mejorar en temas de confianza entre los inversionistas y las comunidades, pero para eso se les debe garantizar la seguridad.



“En el departamento se van a construir más de 160 kilómetros en la Alta Guajira con una inversión de más de 400 mil millones de pesos, ¿Cómo vamos a tener una respuesta, si no aumentamos nuestras capacidades en tema de fuerza pública?”, indicó Aguilar.



Aguilar, pidió además no satanizar al Ejército Nacional que fue quien ha estado apoyando el traslado de las vacunas a la Alta Guajira y todo el traslado de ayudas humanitarias durante la pandemia y que hace presencia en zonas turísticas como el Cabo de la Vela.



Así mismo, indicó que este aumento de capacidad se realizada con base a un estudio que realizan las fuerzas armadas y “todavía no se sabe si es un nuevo Batallón o el aumento del número de hombres y acercarnos a departamentos como el Cesar”.



Eliana Mejía Ospino

Eliana Mejía Ospino

Riohacha

