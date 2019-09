Consultan orden de arresto contra alcalde y gobernador 

El alcalde de Armenia, Óscar Castellanos y el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio esperan la respuesta del Tribunal Superior del Quindío ante una consulta interpuesta con relación al fallo de desacato proferido por un juez de Armenia, que les había ordenado brindar un albergue provisional a unas familias Yanacona, que invadieron un predio al sur de la ciudad.

Los abogados del alcalde aclararon que el desacato fue iniciado el 10 de septiembre de 2018 cuando Castellanos aún no había sido designado como mandatario. Además, que el alcalde “dispuso la búsqueda de terrenos aptos y que fueran propiedad del Municipio para la construcción del albergue temporal, pero no fue posible encontrar el sitio idóneo para la construcción de un albergue temporal para un promedio de 300 personas”.



El juzgado sancionó por desacato con tres días de arresto al alcalde y al gobernador ya que consideró que los mandatarios no cumplieron con el fallo de tutela, “el gobernador solo respondió en el momento en el que se inició el incidente y por su parte el alcalde nunca dispuso del lote para la reubicación y ofreció subsidio de arrendamiento cuando eso no lo ordenaba el fallo”.



Por su parte la Gobernación prepara un documento para el Tribunal pues “no se estudiaron los efectos de la decisión emitida teniendo en cuenta que no se vincularon las entidades directamente responsables de la solución al problema”.

