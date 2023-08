El puente Barragán, ubicado entre Quindío y Valle del Cauca, nuevamente estará cerrado debido a que tendrán que derribar uno de los pilotes que lo sostienen.



Aunque varios alcaldes y el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, habían solicitado que la intervención se diera después del 13 de octubre, fecha en la que entregarían el puente El Alambrado, el contratista dio a conocer que el cierre debe ser inmediato.



(Puede leer: ¡Atención! Levantan bloqueos que mantenían cerrada la vía al Llano).



El alcalde de Caicedonia, Valle, Carlos Alberto Orozco, señaló que a partir del próximo lunes 28 de agosto el tránsito por el puente quedará suspendido.

“Dicen que no se puede esperar más para el arreglo de uno de los pilotes, yo le había pedido al Gobierno Nacional que fuera cuando habilitarán el puente El Alambrado, sobre el río La Vieja, pero me comentan que ya tienen unas pólizas y que si se demora más es peligroso que se caiga el puente, es lo que dicen ellos”, dijo Orozco.



El mandatario agregó que “le hago un llamado al contratista para que si dicen que es un mes y medio, que sea eso y que no sea más, porque otra vez volvemos a estar perjudicados, la salud, el comercio, el turismo, el agro, los estudiantes y demás, no ha sido fácil todo esto, pero son ellos los ingenieros los que tienen la última palabra”.

Revertir un proceso en el que de nuevo se ven afectados cientos de negocios alrededor de esta zona de influencia FACEBOOK

TWITTER

Los gremios de comerciantes del Quindío rechazaron el anuncio. La directora de Fenalco, Diana Patricia López, expresó la inconveniencia de esta medida, cuando aún se ha entregado el puente El Alambrado.



“La posición gremial es clara en advertir que volver al escenario de las dificultades, después de suplir, al menos en parte, la crisis que ha resultado la falta de una estructura que genere condiciones normales de movilidad entre los dos departamentos, es revertir un proceso en el que de nuevo se ven afectados cientos de negocios alrededor de esta zona de influencia”, señaló López.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO - Quindío.