Polémica por falsa bomba en vehículo de funcionario en Santa Marta

Un paquete sobre una camioneta en el Centro de Santa Marta, generó tensión y alarma entre las autoridades y comunidad. La posibilidad que pudiera tratarse de un artefacto explosivo, se activó luego que el propietario del vehículo, quien es funcionario del Distrito, advirtiera que antes había sido amenazado de muerte por un mensaje que recibió en su celular.



Hasta el lugar hicieron presencia uniformados de Antiexplosivos, quienes atendieron el llamado del denunciante y procedieron a activar el protocolo para este tipo de casos que representan un riesgo en el entorno.

Varias viviendas e incluso un colegio público ubicado en el perímetro fueron evacuados para evitar cualquier emergencia. Luego se procedió a verificar el supuesto paquete bomba, lo cual se descartó de inmediato al establecerse que lo que había al interior de la bolsa blanca era una caja de arroz chino descompuesto.



Aunque se trató de una falsa alarma, Jaime Cárdenas, coordinador del programa de legalización y titulación de predios en el Distrito, aprovechó la circunstancia para poner de manifiesto a las autoridades la amenaza que recibió en su celular, que le indicaba textualmente: “Ojo, no te metas con lo mío, no te hagas estripar”.



Cárdenas instauró la denuncia formal ante la Fiscalía y aseguró que las intimidaciones en su contra tendrían que ver con el proceso de recuperación de predios que adelanta con el Distrito en los sectores conocidos como las Tunas, Aeromar y Pozos Colorados.



“Yo he venido denunciando que a través de la presión se quiere impedir los procesos que adelantamos desde esta dependencia en favor de las comunidades, especialmente en estos dos sectores donde hay estructuras ilegales que se han apoderado de propiedades privadas”, expresó.



Ante esta situación, el funcionario insistió en que seguirá adelante con la titulación de las propiedades, y que no se dejará intimidar de estas “fuerzas oscuras”.



Así mismo, aseguró que "se tiene una proyección de legalización de barrios en Santa Marta y no terminaremos hasta concluir esta tarea, así algunos busquen evitarlo”.



SANTA MARTA.