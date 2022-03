Un estudio sobre calidad educativa realizado por la Universidad Javeriana, que ubicó al Centro Educativo Distrital Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Santa Marta como el peor de Colombia ha generado polémica en la ciudad.



(También: Así será la coronación de los reyes del carnaval de Barranquilla 2022)



La razón a los cuestionamientos al informe donde se evaluaron 9.071 colegios de todo el país, tiene que ver con que este plantel educativo que funciona para adultos privados de la libertad al interior de la Cárcel Rodrigo de Bastidas fue comparado con otros de características normales donde se atienden a niños y adolescentes.

El sindicato de educadores del Magdalena fue uno de los que rechazó el informe de la Universidad Javeriana, al considerarlo impreciso y fuera de la realidad.



Según la presidenta de Edumag, María del Carmen Ceballos el Centro Educativo Distrital Sagrado Corazón de Jesús se encuentra en una clara desventaja con otras instituciones educativas que tienen libre acceso a la conectividad y a la información en general.



Por el contrario, en este centro de estudios ubicado al interior del penal, los profesores no pueden usar herramientas tecnológicas y están restringidos a ciertas actividades académicas.



(Lea: Hombre le cercenó de un mordisco la oreja a su esposa en Barranquilla)

Es un plantel con muchas limitaciones, donde se hace un esfuerzo enorme por parte de los educadores para lograr verdaderos procesos de resocialización FACEBOOK

TWITTER

“Es un plantel con muchas limitaciones, donde se hace un esfuerzo enorme por parte de los educadores para lograr verdaderos procesos de resocialización entre la población carcelaria. De ninguna manera se puede comparar con colegios comunes y corrientes”, manifestó Ceballos.



Para Edumag esta evaluación arrojó dichos resultados, debido a que quien la ejecutó la hizo de forma virtual desconociendo muchos aspectos.



“Tenemos conocimiento de que estas pruebas no se realizan en campo, sino por medio de plataformas, al no ir al campo la realidad no será la misma”, anotó la líder sindical.



(No deje de leer: USD 40 millones recibirá Atlántico para siembra de 1.500 hectáreas de cacao)



El Sindicato de Educadores dijo que de todas maneras se estudiarán de fondo estos resultados, y de ser necesario se emitirá un oficio a la Universidad Javeriana para que conozca el contexto real de este plantel.

Reclusos también se pronunciaron

Jimmy Zapata, líder de los presos en la cárcel Rodrigo de Bastidas manifestó que este tipo de estudios, podría desmotivar a los cerca de 200 privados de la libertad que asisten a recibir sus clases.



“pienso que no entra en una relación correcta porque acá hay muchas personas que están esforzándose en sus limitaciones para superarse, y no creo que sea el mejor calificativo”, indicó Zapata.



(No deje de leer: Líder social recién posesionado fue asesinado a tiros en su casa en el Meta)



El representante la población carcelaria, contó que varios profesores que dictan clases en este plantel, son privados de la libertad que buscan contribuir al desarrollo académico de sus compañeros.



“Estamos haciendo grandes esfuerzos por cambiar; Santa Marta tiene una cárcel que ha demostrado que puede trabajar para dar una segunda oportunidad, y buscamos que cada día más personas se motiven a estos procesos”, agregó Jimmy Zapata.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv