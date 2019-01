Adjudicación "por error" del PAE en Bucaramanga causa polémica

Con retrasos podría empezar el suministro de las raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Bucaramanga, debido a un error por parte de los funcionarios de la Alcaldía en el proceso para adjudicar el contrato a la empresa operadora, pues aunque inicialmente se había anunciado al ganador de la licitación, días más tarde reconocieron que el mayor puntaje lo había obtenido una cuestionada empresa de Bogotá.

El mismo alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, reconoció este lunes festivo a través de un Facebook Live que los funcionarios encargados de la licitación

cometieron un error al calificar las empresas que participaban en la convocatoria y que la secretaria encargada fue apartada de su cargo.



El mandatario admitió que la empresa ganadora "tiene demandas por allá en Bogotá, que han hecho hasta para vender, pero es que la ley que hicieron los politiqueros dice que mientras no lo venzan en juicio usted puede seguir contratando y se lo dan (el contrato del PAE) a una empresa que tiene cuestionamientos en el resto del país, pero la norma es así", relató.

Héctor Barrera, representante de 'Petrocasinos', la empresa que inicialmente había sido designada, sostuvo que de su parte no pretende emprender acciones legales por el posible incumplimiento de la Alcaldía al no entregarle el contrato, sin embargo, el alcalde hizo el llamado a los directivos de Petrocasinos de que "por Dios se notifiquen mañana mismo y si quieren pongan la demanda pero que los niños no sufran las consecuencias de un error involuntario de ellos y de la secretaría de Educación que hizo la evaluación".



Barrera argumentó que en su empresa "no estamos acostumbrados a ir a los tribunales; nos ganamos los pesos trabajando".



Por otra parte, el Consorcio Servipae 2019, conformado por las empresas Seryal y Diseral estará a cargo de la alimentación de los estudiantes durante este año y parte del próximo, pues en el contrato se incluyeron algunas semanas del 2020 debido al retraso que podría causar la llegada de la nueva administración municipal.



