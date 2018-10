Polémica entre ingenieros y Gobernación de Risaralda por contratación

El gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, anunció ayer un proceso licitatorio para la construcción de nuevas estaciones de bomberos en tres municipios del departamento con recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

Muy seguramente, los profesionales afiliados a la Asociación de Ingenieros de Risaralda (AIR), estarán muy pendientes de dicho proceso porque no están para nada contentos con uno anterior, también para cuatros sedes municipales de bomberos, que según ellos se cayó “por lo amañado que estaba”.



José Nicolás Díez, director ejecutivo de la AIR, citó un proceso similar en el departamento de Caldas, en el cual la administración departamental realizó licitaciones por separado para generar más participación de oferentes y no concentrar la contratación en uno solo.



Las normas actuales, según el vocero gremial, permiten que buena parte de la contratación se pueda direccionar y por esa razón esperan que con la implementación de los pliegos únicos “lo que llamamos popularmente pliegos ‘sastre’ o contratación a dedo se acabe en todas las instituciones”.



Díez fue fuerte con la actual administración departamental. “El caso de la Gobernación de Risaralda para nosotros es un poco dramático porque le ha puesto unas exigencias a los contratistas locales y prácticamente todo se está suscribiendo a uno o dos proponentes, quitándole la posibilidad de trabajo no solo a los profesionales, sino a toda la cadena de empleo que se genera en las obras”.



Agregó que los ingenieros locales “tienen serias divergencias con la Secretaría de Infraestructura del departamento respeto a la manera como se vienen adelantado muchos procesos e igualmente pasa así con varios municipios de Risaralda”.

'Se hace control'

Ante estas quejas de los ingenieros, el Gobernador Salazar afirmó que “se hace control (de la contratación), sobre todo en los consejos de gobierno y se les pide (a los secretarios de despacho) que la contratación sea siguiendo los parámetros legales”.



Con respecto al proceso licitatorio para las sedes de los bomberos de Mistrató, Guática, Santuario y Apía -del cual se queja el director de la AIR- y que tiene un valor de 7.492 millones de pesos, Salazar aseveró que “la primera licitación se declaró desierta” y que espera que en este nuevo proceso, “haya muchos proponentes” y “que todos puedan participar”.



Los recursos para las nuevas sedes de bomberos son 7.406 millones de pesos y se ejecutarán en los municipios de La Celia, Quinchía y Pueblo Rico.



El Gobernador considera que es muy seguro que para esa contratación se haga una sola licitación y no tres porque el ejemplo que trajo a colación Díez es “fraccionamiento” de contratos. Ante esa aseveración, este afirmó que no es cierto porque el fraccionamiento se da cuando, de manera irregular e ilegal, se divide un solo contrato en varios. “En este caso serían contratos para obras diferentes”.