Denuncian contaminación con mercurio en aguas de Barrancabermeja

Tras conocerse el nacimiento de un perro con anencefalia, enfermedad que causa que el cerebro no se desarrolle completamente y que su cabeza se vea deforme, los habitantes de Barrancabermeja denunciaron la contaminación con mercurio de la Ciénaga San Silvestre, de la cual se surte el acueducto que suministra el agua a esta ciudad de Santander.

En octubre de 2018, se inició una investigación a la empresa Aguas de Barrancabermeja por el presunto incumplimiento en cuanto a la calidad del agua para el consumo humano en la región. Se analizaron los parámetros de cloro residual, coliformes totales, turbiedad, E. Coli, PH y color con los cuales debe contar el agua para que pueda ser consumida.



Desde 2014 organizaciones civiles han denunciado la contaminación con mercurio en las aguas de El Caño Mocholo, pues en ese año se ubicó en la cuenca un relleno sanitario de la empresa Rediba que comenzó a funcionar en 2015 y ciudadanos afirman que carrotanques de lixiviados fueron vertidos en ese cuerpo de agua.

De estas aguas se benefician no solo a las personas de Barrancabermeja, sino también la industria avícola que está en el sector, es decir, los pollos que son traídos a las plantas avícolas del área metropolitana de Bucaramanga, ya han consumido esta agua contaminada por los lixiviados del basurero.



El médico pediatra, Yesid Blanco, quien pertenece a la Fundación Yariguíes afirmó que esta situación con el líquido ha cobrado la vida de cinco bebés y especies como gatos, perros y seis manatíes que han nacido con anencefalia, producto de la contaminación con mercurio en las aguas de la ciénaga.

“El mercurio afecta el crecimiento de las neuronas de los bebés y producen estas malformaciones, esto es solo una punta de la pirámide, porque se pueden encontrar un sin número de enfermedades en los bebés que se dan por la anencefalia. No se necesita que se encuentre mercurio en el cerebro de los perritos y los animales que han aparecido con esta enfermedad para saber que esto pudo afectarlo”, señaló Blanco.



El especialista ha denunciado en constantes ocasiones que la contaminación en el ciénaga San Silvestre ha causado deformaciones en bebés que han nacido en el Puerto Petrolero, hecho por el cual ha recibido amenazas que lo han llevado al exilio.

Desde el 2015 integrantes de la Fundación Yariguíes se unieron para investigar el trasfondo que existía sobre el relleno sanitario, luego de que en ese año entró en funcionamiento. En las pesquisas encontraron que el relleno no estaba funcionando debidamente, pues lo ratificaron con un estudio que realizó la Universidad Pontificia Bolivariana y con el que se comprobó que la presencia del mercurio y amonio se elevaron después de que el basurero comenzó sus labores.



Debido a los múltiples llamados que ha hecho la comunidad respecto a la potabilidad y las condiciones del agua del a ciénaga y el Caño Molocho, Leonardo Granados Cárdenas, abogado ambientalista encargado de las investigaciones que se realizan en el basurero de Rediba, indicó que la contaminación del agua es un tema delicado y que Barranca está envenenando poco a poco a sus habitantes.

“Identificamos que la mayor contaminación de la ciénaga era por el relleno sanitario, a esto también se le suma el vertimiento ilegal de residuos de hidrocarburos en La Fortuna que también termina en la ciénaga San Silvestre, es decir, Barranca no tiene calidad sino cantidad de agua y esto ha generado que estemos en un factor de riesgo”, precisó el abogado Granados.



Debido a que no se ha pronunciado ninguna autoridad sobre el caso, los habitantes están preocupados por los hechos ocurridos recientemente y hacen un llamado al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) como autoridad ambiental, pues no cuentan con agua en condiciones de potabilidad y están en riesgo biológico.



MARÍA FERNANDA NEIRA VARGAS

Para EL TIEMPO

BUCARAMANGA

En Twitter: @mafeneira3