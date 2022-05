Pese a que el presidente de la Asamblea del Meta, José Manuel Sandoval, aseguró que no firmará la resolución mediante la cual esa corporación determinó condecorar al monseñor Óscar Urbina, la diputada Claudia Ximena Calderón aseguró que el pasado sábado entregó el pergamino y la medalla de reconocimiento al líder religioso.

Calderón señala que no entiende cómo después de que ya ella misma entregó el reconocimiento y que el presidente de la Asamblea, junto con el secretario, lo autorizaran y se haya hecho el acto público en el coliseo de eventos Parque Malocas, ahora decidan no firmar la resolución que lo acredita.



Incluso, dijo que el presidente le pidió que hiciera la entrega de la condecoración y que lo excusar de asistir. Además, las imágenes de la entrega del reconocimiento están publicadas en la página oficial de Instagram de la Asamblea del Meta, que envió al comunicador de la corporación a hacer el cubrimiento del evento público.



Ese día, monseñor Urbina oficio una misa para despedirse de su labor de arzobispo de Villavicencio, tras la renuncia al cargo avalada por el papa Francisco, tras haber cumplido 75 años, edad de retiro de los prelados de la iglesia católica.

Monseñor Óscar Urbina con su medalla el día del reconocimiento por su labor como Arzobispo de Villavicencio. Foto: Asamblea del Meta

Monseñor Urbina tiene un cuestionamiento por presuntamente haber encubierto sacerdotes investigados por abuso sexual, ese cuestionamiento de tipo moral hace que evaluemos bien el reconocimiento

"La condecoración se hizo por solicitud de la diputada Calderón, se evaluó por el equipo de la Asamblea, se aprobó y se entregó. No obstante, monseñor Urbina tiene un cuestionamiento por presuntamente haber encubierto sacerdotes investigados por abuso sexual, ese cuestionamiento de tipo moral hace que evaluemos bien el reconocimiento", explicó Sandoval.



El presidente de la Asamblea agregó que la diputada había motivado la condecoración por la labor social que monseñor Urbina realizó con la iglesia en todo el departamento del Meta durante más de una década que estuvo liderando la Arquidiócesis de Villavicencio.



"Se aprobó, pero yo no he firmado la resolución y no la voy a firmar en medio de esta polémica. Y si hay que pedir disculpas a monseñor Urbina, lo haré, pero -en conclusión- no hay condecoración", sentenció el presidente de la Asamblea.



