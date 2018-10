Polémica por comentarios racistas contra reina chapolera de Armenia

Los comentarios discriminatorios que recibió la nueva reina Chapolera de Armenia, Tatiana Carreño Angulo, en sus redes sociales y en las del certamen, encendieron la polémica en la ciudad. Algunos consideran que la joven de 20 años no representa la belleza de las cuyabras.

“Hay muchas personas que están muy inconformes con que yo sea la reina, ya que consideran que una mujer afrodescendiente no es el prototipo de la mujer de aquí, creen que hay muchas niñas que se pudieron llevar la corona y no entienden por qué me eligieron, incluso especulan que yo no soy de Armenia, pero no están informados realmente, yo nací acá y cumplo con los requisitos”, comentó Carreño.



“En determinado momento me incomodé demasiado porque ya se volvieron un poco más fuertes, se subieron de tono y no me parecieron, pero después lo pensé mejor y no soy de dejarme entristecer por otros”, agregó.



La joven que representó a la comuna 7 de la ciudad fue elegida hace un mes en este reinado que tradicionalmente se realizaba durante las Fiestas de Armenia, sin embargo este año se adelantó para que la reina hiciera parte de todos las festividades.



“Nunca pensamos que de una experiencia tan hermosa pasaría algo así, y menos porque más allá de un reinado de belleza aquí se le da importancia al conocimiento que las niñas tienen de sus comunas y del Paisaje Cultural Cafetero”, señaló la directora de la Corporación de Cultura y Turismo, María Fernanda Fernández. Agregó que “es desafortunado lo que ha pasado, para muchos constituyó un rechazo, lo lamento por ellos, y me parece inaudito estar hablando de algo como esto cuando tenemos una oportunidad de fortalecer nuestra riqueza cultural”.



Carreño representará Armenia en el próximo Reinado Departamental del Café.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO