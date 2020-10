Habla la autora de columna que desató polémica por cantos militares

La periodista y escritora Adriana Villegas Botero es la autora de la columna de opinión ‘No es broma, es violencia’, publicada en La Patria, que causó toda una polémica al relatar los cantos de los soldados del Batallón de Manizales y los cuales, incitarían a conductas violentas contra las mujeres.

"Un minuto antes de morir / Escuché la voz de mi novia / Que con voz de perra me decía /Si te mueres se lo doy al policía. Porque yo soy, ja, soy, ja, el vampiro negro / Yo nunca tuve madre, ni nunca la tendré / Si alguna vez yo tuve, con mis manos la ahorqué. / Yo nunca tuve novia, ni nunca la tendré, / Si alguna vez yo tuve, los ojos le saqué”, son algunas de las palabras que generaron indignación.

Villegas relató que una de las razones por la que se animó a escribirla fue que nada había cambiado entre los cantos que relató en una columna hace dos años, en la que también se refirió a la agresividad de las palabras usadas, aun estando en furor la firma del acuerdo paz.



“Yo diariamente escucho el himno nacional, los gritos, los soldados barriendo en la madrugada. Hay una cotidianidad con la vida del batallón. Cuando oí esto pensé que no es el tipo de mensajes que quiero que mi hija escuche y con los cuales no solo me siento ofendida, sino cualquier persona que no comparta esos discursos”, contó Villegas.



La periodista es vecina del Batallón hace más de cinco años, por lo que los cantos no le son extraños, pero no por eso acepta y no difiere con sus contenidos.

Críticas le han sobrado tras la publicación, hay quienes sostuvieron que a las mujeres como ella les hace falta pagar servicio o que si espera que un soldado cante villancicos. Mamerta, izquierdista, entre otros calificativos ha recibido a través de sus cuentas de redes sociales por hacer visible una situación que no es exclusiva de los soldados del Batallón Ayacucho, sino que se ha transmitido de generación en generación y de base en base al interior del Ejército Nacional.



“No estoy diciendo nada falso, no meto micrófonos ocultos al batallón, son ellos los que entran con sus cantos hasta mi habitación y esto no es nuevo. Es lamentable que se practique hace 70 años, pero no significa que deba seguir igual o que no se pueda revisar”, sostuvo Villegas.

Si bien gran parte de la polémica se desató porque había comentarios que incitaban a conductas violentas contra las mujeres, la escritora sostuvo que todos los mensajes causan escozor.



“Por mi profesión, considero que el lenguaje crea realidades, es muy importante cuidar las palabras que se eligen para nombrar las cosas. Deshumanizar a una mujer, su novia, su mamá o a otra persona, es el primer paso para crear enemigos”, añadió Villegas.

