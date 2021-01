Polémica por audio y video de Policía en norte del Cauca

En Puerto Tejada, norte del Cauca, hay controversia por documentos que circulan en redes sociales en los que el comandante de la Estación de Policía de esa localidad, habría participado en una supuesta celebración.



Por redes circulaba un video en el que el uniformado estaría en una celebración. En las imágenes se aprecia lo que sería la estación donde hay algunos hombres y mujeres de civil, con uniformados.



Hay grupos en los que se habla mientras que suena música que provendría del carro del comandante de esa unidad policial. Estos hechos habrían ocurrido el 30 de noviembre del año pasado.



El comandante de Policía del Cauca, coronel Rosemberg Novoa, indicó que se abrió una investigación de la aparente rumba celebrada al interior de la estación de Policía.



“De manera inmediata, ordené las actuaciones disciplinarias correspondientes para determinar si hay o no una responsabilidad de algún funcionario del departamento participando en alguna conducta contraria a los lineamientos de la disciplina policial”, aseveró el coronel.

La Inspección General de la @PoliciaColombia ordenó investigar la fiesta que se registró en la Estación de Policía de Puerto Tejada, en el norte del Cauca.



La Inspección General de la @PoliciaColombia ordenó investigar la fiesta que se registró en la Estación de Policía de Puerto Tejada, en el norte del Cauca.

Los videos grabados al interior de las instalaciones son pieza clave para establecer las circunstancias de los hechos.

Al mismo oficial también lo grabaron cuando presuntamente requería una cuota diaria a sus subalternos sobre comparendos de las personas que infringieran las medidas restrictivas y sanitarias.



“Mañana viene, mañana tiene que venir a apoyar y si no, si ustedes están de rebeldes ustedes dos, aquí vienen a trabajar, cómo me van a decir que en un cuadrante no van a encontrar tres infractores”, se oye en el audio decir supuestamente al Mayor.



“Venga, venga tigre, ¡usted también! Tanto que usted va y pide que mi Mayor venga un favor que no sé qué, mire, de a dos comparendos, mañana vengan a apoyar. Vienen aquí a reventarse en la mañana y en la tarde, y al que no le guste las políticas de aquí, a trabajar”, agrega.

Uno de los uniformados le responde al oficial y le explica por qué no hacen los comparendos. “Si uno se pone a hacer comparendos por 352 que es tapabocas, si le hace a esta persona o van dos ahí ¿qué día estábamos haciendo uno, no? Ah y por qué no le hace a los que van pasando ahí, no eso sale uno es peleando con la gente ahí”.



La Policía informó que no se hacen exigencias para la imposición de comparendos a la comunidad. “Nosotros tenemos una responsabilidad que es la de hacer cumplir lo estipulado en el código de convivencia y las cuotas no están determinadas”, finalizó el coronel Novoa.