Polémica en Armenia por agresión de sacerdote a joven embarazada

Las críticas por redes sociales no se han hecho esperar luego de que la joven Blanca Santana, de 24 años, fue agredida en pleno bautizo de su sobrina por el sacerdote Nelson Iván Zuluaga, quien oficiaba la ceremonia. No obstante, la mujer afirmó este lunes que no tomará acciones legales contra el prelado.

La agresión se registró el domingo pasado en la Catedral La Inmaculada Concepción de Armenia, ubicada en la plaza de Bolívar de la ciudad. Allí, mientras se realizaba el bautizo y la joven grababa un video con su celular, el sacerdote se acercó y la golpeó con su mano en el brazo.



De inmediato, Santana, quien tiene ocho meses de embarazo, comenzó a llorar y los asistentes aprovecharon para grabar el episodio que se volvió polémica en el departamento.



“Mi intención nunca fue provocar todo esto. Yo no iba a hacer nada, no voy a poner demandas, esto se salió de control por alguien que mandó el video a un periodista”, señaló la mujer.



La joven agregó que el padre Zuluaga es un ser humano y, como todos, comete errores. “No lo estoy justificando, no fue la manera pero que paren todo esto que ya se salió de control”, agregó Santana.



Por su parte, el sacerdote Zuluaga manifestó que fue “sin querer queriendo, como dice el Chavo. Se me chispoteó”.



“Todos saben que estoy anciano y enfermo, pero hice con mucho gusto el bautismo con todo ese gentío”, señaló el sacerdote.



De acuerdo con el relato del religioso, antes de la ceremonia se había dialogado con los fotógrafos y advirtió a los feligreses que llegaron a la Catedral que apagaron el celular, pero quizá la gente no entendió su petición.



“Tal vez se ahogó el sonido, luego me acerqué y le dije al oído (a la joven con el celular) y le di una sola palmada para que apagara el aparato que tenía. Después pedí perdón en la ceremonia y tras el bautismo busqué a la joven para pedirle perdón, pero no quiso”, indicó el padre.



Este lunes, los implicados en el episodio se reunieron para hablar de lo sucedido y el sacerdote, nuevamente, le pidió perdón a la joven.

El sacerdote Carlos Arturo Quintero, administrador de la Diócesis de Armenia, también se pronunció y pidió perdón por el comportamiento del padre Zuluaga.