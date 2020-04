Los inquilinos que en Taganga no quieren recibir

El hotel Benjamin ubicado en Taganga que fue epicentro de rumbas sin control, prostitución con menores de edad y consumo de drogas, se convertirá en el sitio de residencia de aquellas personas que en Santa Marta se quedaron sin trabajo y no tienen manera de pagar un arriendo por las restricciones decretadas durante la pandemia del coronavirus

El inmueble, de propiedad del israelí Assi Mosh –expulsado de Colombia en el 2017 por supuestos nexos con redes de prostitución–, quedó a disposición de la alcaldía de Santa Marta bajo la figura de destinación provisional, debido a que aún está en proceso de extinción de dominio.



Este lujoso bien de cinco pisos y más de 20 habitaciones que incluyen suites y amplias zonas de esparcimiento, será adaptado como lugar de albergue temporal durante la emergencia del covid-19.

Solo se requieren unas pequeñas adecuaciones para que pueda ser ocupado por los inquilinos que resulten beneficiado FACEBOOK

TWITTER

“Solo se requieren unas pequeñas adecuaciones para que pueda ser ocupado por los inquilinos que resulten beneficiados”, dijo la alcaldesa Virna Johnson.

La próxima semana se espera lleguen los nuevos huéspedes que recibirán además la alimentación y se les garantizarán los servicios públicos de agua y luz.



Johnson dijo que se espera poder atender en este lugar un número máximo de 200 personas las cuales serán elegidas mediante un censo que comenzó a adelantarse en toda la ciudad entre los habitantes en situación de calle.



Los ciudadanos que resulten elegidos para ocupar el Benjamin, deberán someterse a exámenes físicos y la prueba del coronavirus.



“Ellos necesitan estar tranquilos, por eso debemos asegurarles a todos que cuenten con las condiciones adecuadas para pasar el periodo de cuarentena”, dijo Andrés Correa Secretario de Promoción Social de Santa Marta.

Piden socialización

Los tagangueros se quejan porque no les ha sido socializados ni tienen certeza sobre los nuevos vecinos que tendrán en esta infraestructura que por tantos años les generó cualquier cantidad de problemas y causó un daño en la imagen de la comarca de pescadores a nivel internacional.



“Sabemos es lo que se dice en la calle y en algunos medios. Primero se informó que allí tratarían a pacientes de coronavirus, luego que a indigentes y ahora que a personas que están en la calle, no sabemos nada concreto”, manifestó el gobernador del Cabildo Indígena de Taganga, Ariel Daniels.



La comunidad espera reunirse con los funcionarios de la Alcaldía y aclarar la situación.



Algunos moradores de este corregimiento se han unido y señalan que no permitirán que ninguna persona de afuera se aloje en el Benjamin.



“Lo único que nos preocupa es que aquí lleguen enfermos de coronavirus y no exista un protocolo, o que se hospeden personas que representen un riesgo para la seguridad de la población, por eso esperamos que esta medida de albergue venga acompañado de todas las garantías para los tagangueros”, puntualizó el Cabildo Gobernador.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta