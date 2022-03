Una polémica se generó en Popayán, tras la denuncia de una pareja que señala al personal de la clínica La Estancia como presuntos responsables del fallecimiento de su hijo recién nacido.

Según los familiares del neonato, el pequeño murió por negligencia médica.



“Desde el sábado pedimos una cesárea porque el niño venía muy grande y gordo, a lo que el médico me dice que como sí una niña de 12 años pudo dar a luz, como no lo iba a poder hacer una mujer de 20 años”, contó Diego Alejandro González, padre del menor fallecido.



Así mismo, aseguró que, en medio del procedimiento, el pequeño adquirió una infección que le afectó órganos vitales, y aunque se solicitó una ambulancia medicalizada para el traslado del bebé a Cali a un centro de mayor nivel, la EPS Sanitas negó la solicitud.



“Los culpables son la clínica la Estancia y Sanitas, que se haga justicia. Esto no se va a quedar así”, expresa una joven en un video que circula en redes sociales.



El pequeño fue sepultado este miércoles en el cementerio de Yanaconas de esa capital.



Los padres aseguran que instaurarán acciones judiciales contra la Clínica y contra la EPS.



Por su parte, personal del centro asistencial denunciaron ser víctimas de agresiones e intimidaciones por parte de los allegados del bebé.



Uno de los que señala haber sido víctima de ataques, es un ginecólogo, quien contó que una turba se abalanzó sobre él, señalándolo de ser el asesino del neonato.



Otros tres médicos también denunciaron amenazas.



“Es importante que comprendamos que la violencia no puede ser el camino ante ninguna circunstancia. Comprendemos las dudas que puedan tener los familiares y estaremos prestos por parte de médicos, y directivas a proporcionar la información que sea necesaria”, afirmó la clínica La Estancia a través de un comunicado.



“Hacemos un llamado al respeto de nuestra Misión Médica, insistimos que la agresión no puede ser el protagonista en este tipo de situaciones. Desde Clínica La Estancia lamentamos todo lo sucedido, y brindaremos todo el apoyo psicológico y lo que sea necesario, para ayudar a la familia afectada”, agrega el texto.



Este medio buscó un pronunciamiento de la EPS Sanitas acerca de este tema, pero no lo han enviado.

