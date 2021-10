Día sin carro y día sin IVA se cruzaron en Neiva

En Neiva, Huila, el día sin carro y sin moto se cruzó con el día sin IVA, ya que los dos están previstos para este jueves 28 de octubre, pero ante la polémica con los comerciantes la Alcaldía expidió anoche un decreto que flexibiliza la restricción vehicular en la ciudad.



En consecuencia, la restricción vehicular y de motos, que había sido fijada mediante decreto 0873 del 2020 en horario de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, se redujo 2 horas, pues quedó fijada entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde de este 28 de octubre.



Wilker Bautista, alcalde (e) de Neiva, señaló que se flexibiliza la medida recortando en 2 horas el horario, pero también afirmó que los establecimientos de comercio podrán funcionar de las 6 de la mañana a las 12 de la noche de este 28 de octubre dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad con la exigencia del uso del tapabocas.



“Con el decreto 758 modificamos la regulación del día de prevalencia del uso de la bicicleta y la no circulación de vehículos en beneficio del medio ambiente”, señaló el funcionario y agregó que los vehículos de transporte público de pasajeros, así como de medicamentos, podrán circular con normalidad.



La restricción de vehículos y motos ha generado polémica en la ciudad y uno de los primeros que se pronunció fue Ariel Rincón, presidente de la Cámara de Comercio del Huila, quien el viernes pasado le solicitó a la Alcaldía reconsiderar la medida del día sin carro.



“Solicitamos de manera respetuosa sea reconsiderada una nueva fecha para la jornada y de esa manera no afectar el normal desarrollo del día sin IVA”, afirmó Rincón.



“Esperamos que se mueva la fecha del día sin carro”, agregó en la misiva a la Administración municipal.



El secretario de Movilidad de Neiva, Elberto Garavito, señaló que el día sin carro fue fijado mediante el decreto 0873 del año pasado para incentivar el uso de la bicicleta y medios de transporte alternativos no contaminantes.



El decreto señala que el último jueves de febrero y octubre se debe realizar la jornada de manera obligatoria o sancionatoria, mientras que el 10 de abril y el 3 de junio de cada año es voluntaria por lo que el funcionario afirmó que el día sin carro de este 28 de octubre es una medida fijada desde el año pasado mientras que el día sin IVA fue establecido recientemente por el Gobierno Nacional.



“El decreto del día sin carro en nuestro municipio fue establecido hace más de un año y es anterior al decreto del día sin IVA”, aseguró el funcionario.