Polémica en Nariño: gobernador dice que grupos armados tienen control en 7 municipios

El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, generó controversia por declaraciones sobre lo que considera es el control de grupos armados ilegales, sobre todo, en siete de los 64 municipios del departamento. Al tiempo dijo que ni la Policía Nacional ni el Ejército “tienen la capacidad resolutiva para la atención de las comunidades”.

“El control en estos territorios lo tienen estos grupos al margen de la ley”, afirmó el mandatario seccional, al referirse a la situación que se registra en los municipios Barbacoas, Samaniego, Los Andes-Sotomayor, Santacruz, La Llanada, Policarpa y Cumbitara.



Allí se han presentado desplazamientos y confinamientos constantes por los fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico.



Pero además declaró: “No hay las condiciones claras para la movilidad, ni para poder estar en esos sitios”.

Una de las trochas que caminan indígenas awá, en Nariño. Foto: Archivo particular

Agregó que hay serias dificultades, porque los organismos de seguridad no pueden ejercer el control sobre la seguridad de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes allí asentadas.



“El Ejército Nacional, ni la Policía Nacional tampoco tienen la capacidad resolutiva para la atención”, sostuvo y añadió que eso se pudo corroborar en las pasadas elecciones regionales, “donde había limitaciones especialmente para la presencia de la Fuerza Pública y que el personal era muy escaso”.



Indígenas awás piden cesar a grupos armados cese de violencia. Foto: Unipa

Puso de presente que en esa jornada electoral “los grupos al margen de la ley hicieron constreñimientos al elector, esas son denuncias que uno escucha”.



Dijo que ante la marcada ausencia de la Fuerza Pública, “a las comunidades las obligan a sacar a la Fuerza Pública de los territorios, entonces no hay las condiciones claras para la movilidad o para poder estar en esos sitios”.



Recordó que anteriormente eso no sucedía. “Yo tuve la oportunidad de recorrer el departamento de Nariño, pero hoy con las condiciones en que se encuentra hay serias dificultades para la movilidad”.



Reclamó la presencia efectiva en la región del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, “para que se pueda sentar con estos grupos al margen de la ley y verificar el cumplimiento de los acuerdos en el caso del Eln”.



También insistió en que se deben revisar los diálogos que adelanta el Gobierno con las disidencias de las Farc, “porque aquí hay presencia de varias fracciones y saber cuáles tienen la voluntad de diálogo y en qué territorio se encuentran”.



Para el gobernador es muy necesaria la presencia de los organismos de seguridad en esas zonas del departamento, “porque la gente necesita vivir con tranquilidad, no podemos mirar a nuestras comunidades indígenas con desesperación, los mensajes que me envían al celular en los que me dicen desesperados que no saben qué hacer y que la crisis es humanitaria”.



Una vez más aseguró que “el control lo tienen estos grupos al margen de la ley en estos territorios”, al igual que sostuvo que el otro drama que vive la región es por cuenta de la instalación de minas antipersona por parte de los grupos armados. “Ya hay pérdidas de vidas humanas en el caso de un integrante de la comunidad indígena awá y hay otros afectados”.



A los serios cuestionamientos que hizo el gobernador de Nariño, no hubo pronunciamientos de la Policía Nacional ni el Ejército.



PASTO