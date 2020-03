Polémica por decisión de revivir las cabalgatas en Montería

El Concejo de Montería sacó adelante, y aprobó por mayorías, el proyecto de acuerdo municipal mediante el cual se reviven las cabalgatas y autoriza la utilización de las vías urbanas de la ciudad para la realización de espectáculos con caballos.



Sin embargo, el alcalde Carlos Ordosgoitia, ambientalistas y diversos sectores gremiales se oponen a esta iniciativa que sería estrenada el próximo mes de junio durante la realización de la Feria del a Ganadería.



Argumentando la reactivación de la economía con la supuesta llegada de caballistas, la concurrencia de personas y la generación de espacios de esparcimiento, el concejal ponente del proyecto Billy Soto, defendió su postura la cual fue respaldada por diez cabildantes más que lograron aprobar el acuerdo municipal.

“Es una alternativa de ingresos para muchos sectores que viven del comercio, además que haremos unas cabalgatas con reglamentación que permitan proteger a los caballos y a la ciudadanía”, dijo Soto, en defensa de su proyecto.



Las declaraciones del concejal Soto fueron reforzadas por su colega Juan Humberto Rois, quien aseguró que, en privado, el alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia, les había prometido a los cabildantes respaldar la propuesta.

Las cabalgatas son escenario de peleas, alcohol y violencia contra los animales. Foto: Jonh Jairo Bonilla

Ordosgoitia, visiblemente molestó desmintió a Rois, señalando que nunca se ha reunido con los concejales para tratar el mencionado tema y manifestó estar en desacuerdo con la realización de cabalgatas en la ciudad.



“Mi posición frente a las cabalgatas es que esta discusión había quedado en el pasado; a mí no me la plantearon en campaña y tampoco ahora como alcalde de Montería, y la posición hoy al respecto es que las cabalgatas no regresan a la ciudad”, advirtió Ordosgoitia.



Con su equipo jurídico adelantará las acciones para objetar el acuerdo por inconveniencia y deberá argumentar los contras de la iniciativa.



El senador conservador, David Barguil, dijo que es respetuoso de las decisiones del Concejo de Montería, pero no comparte la iniciativa del concejal, Billy Soto, y respaldada por las mayorías en ese recinto.



“Ese fue un tema del pasado, que tuvo discusión en el pasado. Más bien pensemos en Montería con su parque temático agropecuario como emporio de la región”, expresó el congresista.

'Amor Animal' en contra

Lucía Argel, presidenta de la Fundación Amor Animal, insiste en que la iniciativa de revivir la cabalgata en Montería representa un retroceso en temas como el de la protección animal en la ciudad por eso respaldó la posición del alcalde Carlos Ordosgoitia para que se objete la decisión.



Argel, quien ha reiterado que por más que se garantice la seguridad de los animales, controlar temas como el consumo de alcohol es imposible.



“La petición es que, apelando a su amor por los animales, a su compromiso con la sociedad animalista de Montería, el alcalde rechace esa propuesta, porque nosotros no estamos de acuerdo”, aseguró la representante animalista.



Entre las razones que expresan están el maltrato que sufre el animal por la herradura, por el tema de higiene con este tipo de eventos en la ciudad, por el trauma vial que puede generar y por el tema de seguridad.



Algunas voces exhortan a que, de realizarse, se haga en la zona rural de Montería, donde estimule la economía en los corregimientos y veredas de la capital.





Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería