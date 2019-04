Polémica en Manizales por instalación de más reductores de velocidad

Con gran cantidad de reductores de velocidad, estoperoles y resaltos están desde hace varias semanas las principales calles de Manizales. Tal ha sido la queja de los conductores, que el Concejo Municipal decidió aprovechar el informe de gestión de la Secretaría de Tránsito para hacer control del tema.

Entre los corporados hubo opiniones divididas, algunos aseguraron que la implementación de reductores y creación de glorietas ha entorpecido la movilidad de la ciudad, mientras otros consideraron que es lo propio para garantizar la seguridad de todos los actores viales.



Al respecto, el secretario de Transporte, Carlos Alberto Gaviria, aseguró que estos mecanismos han sido los únicos que han logrado reducir la cifra de heridos y muertos en las vías.

​

“La norma me obliga a tener señalización cerca a colegios y sitios de mucho flujo de peatones, las pusimos y la gente no respetaba, era un saludo a la bandera. Con los reductores, obligados, les toca parar”, agregó.



Gaviria expresó que muchas de las intervenciones fueron realizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. “Ellos hicieron un estudio y detectaron 10 puntos de la ciudad con altos índices de accidentalidad. Armaron el plan e hicieron las obras”.



De acuerdo con la información de esa misma dependencia, el número de muertos y heridos por accidentes de tránsito ha disminuido. Entre el 2012 y el 2016 la cifra estuvo por encima de los 950 heridos al año. En 2017 fueron 938 y el año anterior se registraron 844.



En cuando a víctimas mortales, en lo que va del año se han presentado 7, mientras que en el mismo periodo de 2018 fueron 11.



La ciudadanía ha hecho visible su inconformidad a través de redes sociales, en donde varios sectores se han sumado al llamado de pedir una solución más efectiva al tema.



Pero, pese a la inconformidad de los conductores y de los cuestionamientos de concejales como Carlos Mario Marín, quien públicamente ha asegurado que estas intervenciones “carecen de estudios técnicos y planeación” y que además responde a acciones de “politiquería”, otros actores sociales afirman que son medidas necesarias.



Camilo Vallejo, director de la Corporación Cívica de Caldas, dice que ante la “crítica” situación de accidentalidad, debe hacerse. “No podemos dejar el tema solo en manos de la cultura ciudadana, se necesita diseño y control por parte de las administraciones. Para eso ayudan las campañas cívicas, pero se requiere rediseño de vías, donde se reduzcan velocidades y se proteja el peatón, el gran drama que tiene Manizales”.



Entre tanto, las opiniones siguen divididas, pues para muchos la difícil situación de movilidad que enfrenta la ciudad es consecuencia de estos reductores, no de las obras de infraestructura que se están adelantando.



“Sí es muy importante en este debate no mezclar seguridad vial con movilidad, porque es estarían confundiendo temas muy complejos”, añadió Vallejo.



Mientras la discusión sigue, la Administración informó que se seguirán tomando medidas para reducir la accidentalidad y piden “paciencia” hasta que las obras de ampliación, puentes y bulevares terminen.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO