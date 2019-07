Gobernador (e) de La Guajira se defiende de polémico contrato

El Gobernador (e) de La Guajira, Wilbert José Hernández Sierra, se defendió de la polémica generada por la celebración del Contrato Interadministrativo N° 0011 con la Empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones - Niu Telco S.A.S., empresa de naturaleza pública, por sus errores de transcripción.

El Gobernador defiende a sus asesores y asegura que revisaron el proyecto, “el problema que tiene es que estaba dispuesto para 38 instituciones educativas en 12 municipios así quedó planteado en el Ocad y cuando viene así en el contrato no se le pueden hacer modificaciones, tiene que ser exacto a lo que se aprobó. Hubo un error de transcripción en el Ocad y en la minuta contractual y quedaron 38 instituciones educativas para 38 municipios. Fue un error, y fue corregido el 16 de julio con un acta modificatoria”.



Asimismo, señala que este proyecto para el “fortalecimiento de las competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las instituciones educativas del Departamento de La Guajira” fue aprobado en la Ocad, el pasado 6 de mayo y contó con el visto bueno del Ministerio de Educación y los tres votos positivos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, por lo que mal haría no darle el tramite respectivo, toda vez que asumió el cargo el 31 de mayo.



“Yo no vengo con espejo retrovisor los proyectos de impacto, como este, que considero de impacto para el departamento les doy el tratamiento que debo darle”, puntualizó Hernández.



De igual forma, Hernández sostiene que lo único que ha realizado en este convenio es en salvaguardar las finanzas públicas del departamento, “aquí no se pactó un anticipo, aquí se hizo un convenio para entregar los productos y servicios y contra entrega es que se va a pagar por parte del departamento”.



Este proyecto está dirigido a la formación de 480 docentes, y 10.699 estudiantes que serán capacitados en sus competencias comunicativas, mejorando los resultados de las pruebas y dentro de un ambiente adecuado para la práctica de la lengua extranjera con la implementación de una estrategia pedagógica para el fortalecimiento de las competencias comunicativas del idioma inglés.



El mandatario se mostró presto para que los entes de control analicen el proyecto y realicen sus objeciones, ya que hasta la fecha no se ha firmado el acta de inicio y no se ha gastado un peso del erario público.



Hernández, asumió el cargo como gobernador encargado, tras ser nombrado por el presidente Iván Duque, luego de formar parte de la terna enviada por el Partido de la U que junto con el Partido Conservador, avalaron al exgobernador Wilmer González.

Proyecto retirado

Paralelo a la situación generada por el polémico contrato del fortalecimiento del inglés, la comunidad educativa de La Guajira ve con preocupación el retiro, que se ha presentado dos veces en el Ocad en menos de un mes, del proyecto de fortalecimiento del Fonedug por 26 mil millones de pesos que busca garantizar los recursos para el pago de gratuidad de la educación superior de los estudiantes de la Universidad de La Guajira, la Unad, Antonio Nariño, Infotep, entre otros.



Por no tener votos positivos, fue retirado este proyecto que busca dar continuidad a la política general de ayudas y beneficios en la financiación de matrículas para educación superior en el Departamento de La Guajira.



Esta decisión fue tomada por recomendación del Ministerio de Educación y el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, para que se realizarán reestructuraciones que permitan al proyecto cumplir con los lineamientos del Ministerio de Educación, que dio indicaciones sobre revisiones a temas de sostenibilidad y a los requisitos metodológicos, generales y sectoriales que deben tener los proyectos avalados por esta cartera.

Transporte regional escolar

En Ocad Regional fueron aprobados este lunes, más de 29 mil millones de pesos en el proyecto de servicio de transporte escolar para el sistema educativo de la zona urbana y rural del Departamento de La Guajira, presentado por el Gobernador (e), con los que se espera atender a 7.968 estudiantes de 235 sedes de 78 instituciones educativas específicas.



El proyecto tiene como objetivo principal aumentar el nivel de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos de 12 municipios no certificados del Departamento de La Guajira, y será implementado durante 73 días para el año 2019 y 75 días para el 2020, para un total de 148 días.

Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO

La Guajira