La Secretaría de Educación Distrital (SED) informó que las entregas de las raciones industrializadas a los estudiantes beneficiados del Programa de Alimentación Escolar de Cartagena (PAE) están afectadas desde el pasado martes por incumplimientos de los operadores.



(Además, Video: 44 personas sobrevivieron a choque de lanchas en el río Magdalena)

Distrito podría demandar

Este contrato tiene de por medio a la Bolsa Mercantil, quien tendrá que actuar en compañía del distrito de Cartagena en la verificación de las causales mencionadas por los operadores... FACEBOOK

TWITTER

Según el Distrito, los operadores Cartagena Express y Por los Niños de la Heroica solicitaron el pasado 14 de febrero suspender las entregas desde el martes 15 de febrero hasta el próximo lunes, aduciendo incumplimientos por parte de sus proveedores y afectaciones, que dicen tener, por el impacto de los altos precios de los alimentos en el país.



La Secretaría de Educación Distrital rechazó el aviso tardío de los operadores y recuerdó que los argumentos expresados no los exime de las decisiones administrativas y contractuales que les aplique el Distrito en el marco de los contratos vigentes.



(También: Artefacto explosivo deja varios lesionados en El Tambo, Cauca)





Aùn así, el operador suspendió el servicio de alimentación escolar entre el 16, 17, 18 y 21 de febrero del 2022.



“Este contrato tiene de por medio a la Bolsa Mercantil, quien tendrá que actuar en compañía del distrito de Cartagena en la verificación de las causales mencionadas por los operadores, y si es verdad que se surtieron todas las alternativas, y de no ser así, hay que buscarlas cuanto antes, todas las alternativas se deben mirar para el restablecimiento de este derecho a la educación”, aseguró Juan Carlos Martínez, director de Alimentos para aprender.

Distrito pide vigilancia de la Personería al PAE

pero esto no es un tema que se haya dado de un día para otro, nadie obliga a tener el mismo proveedor al operador. FACEBOOK

TWITTER

El equipo jurídico de la Secretaría de Educación informó que está analizando la situación para dar respuesta oportuna y tomar las acciones legales que se deban aplicar a los operadores en el marco de los contratos de prestación del servicio de alimentación escolar.



(Le puede interesar: Reviva el reportaje de Buenaventura que ganó premio Gerardo Bedoya Borrero)



El Distrito invitó a la Personería y demás entes de vigilancia y control, a que se integren de manera permanente en las labores diarias de supervisión del PAE que vienen haciendo la Secretaría de Educación desde el inicio del calendario escolar y en compañía de los Comités de Alimentación Escolar, conformados por maestros y padres de familia.



“No tiene una justificación clara: 'que es por el incumplimiento de los proveedores', pero esto no es un tema que se haya dado de un día para otro, nadie obliga a tener el mismo proveedor al operador. Esta funcionando en todo el país. No podemos estar generando estos problemas a los niños de manera unilateral, un contrato no se resuelve de esa manera”, agregó Martínez.



Cartagena

Más noticias en Colombia

Recuperaron en cementerio de Urrao ocho cuerpos que serían de desaparecidos

Con viveros bioclimáticos buscan reforestar seis pueblos de Bolívar