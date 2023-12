Polémica en Cartagena por impuesto de seguridad que se cobrará en el recibo de la luz

El Proyecto de Ordenanza por medio del cual se incluye el cobro de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Bolívar, a través del recibo de energía, ha generado posiciones encontradas en Cartagena.



Mediante este nuevo tributo es como en Bolívar planean conseguir recursos para la dotación de la Policía de equipos y tecnología que les permita enfrentar la ola de delincuencia que golpea a esta zona del Caribe colombiano.

En el proyecto, aprobado por unanimidad por la Asamblea de Bolívar, los diputados aclaran que quedan excluidos de este pago las instituciones de educación oficiales del departamento y las entidades prestadoras de salud de carácter oficial.



Asimismo, también estarán eximidos de pagar este impuesto aquellos locales comerciales cuyo gasto energético no supere los 2.000 Kwh.



La carga la asumirán los usuarios de estratos 3, 4, 5 y 6, además del sector industrial y comercial, lo que de inmediato generó la reacción y el rechazo del Consejo Gremial y el alcalde electo de Cartagena Dumek Turbay.

“Es inoportuna, inconveniente y hasta desconsiderada, pues se cobra vía recibo de Afinia que bastante caro que sí llega”, dijo Turbay, quien abiertamente rechazó el cobro de esta "Tasa Especial de Seguridad y Convivencia", que “también toca el bolsillo de los cartageneros”.



Otro que reaccionó en contra del proyecto fue Javier Lastra Fuscaldo el gerente de la empresa Afinia, compañía filial del grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) que provee energía a los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar.



"Incluir una tasa de seguridad en el Departamento de Bolívar en el servicio de energía, no es el momento para hacerlo”, dijo en su cuenta de X, al explicar que esto contribuiría a los incrementos que se vienen dando por los altos costos de la energía transados y “este sería un costo adicional” para los ciudadanos del departamento.



Lastra advierte que los más afectados, además de los estrados entre el 3 y el 6, serían los sectores comerciales e industriales, cuyo costo viene asociado a los consumos.



“No estamos de acuerdo, invitamos a que se revise la coyuntura y si es el momento indicado para hacerlo”, enfatizó el gerente de Afinia que de paso invitó a los alcaldes electos en Bolívar, así como el gobernador para rechazar la vinculación de este costo adicional al recibo de la energía.



En las redes sociales la polémica también está encendida por esta decisión de la Asamblea de Bolívar.



"Una cosa es una tasa a la seguridad en el recibo de la energía y otra el costo de la energía, el costo de la energía lo tiene alto @AfiniaGrupoEPM y usted

@JLastraFuscaldo , ahora no le venga a echar la culpa del alto costo de la energía a las inservibles tasas a la seguridad", subraya en su cuenta de X el ciudadano Flavio Arrieta.



Lo cierto es que en estos momentos el proyecto quedó en espera de la sanción del Gobernador, para convertirse en Ordenanza y entrar a regir de inmediato.

El proyecto quedó en espera de la sanción del Gobernador, para convertirse en Ordenanza y entrar a regir de inmediato. Foto: iStock

Asamblea Departamental se defiende

La Asamblea Departamental, en cabeza de José Félix García Turbay, aseguró a través de un comunicado que la decisión no corresponde a un 'pupitrazo' arbitrario, sino que es el resultado de "un profundo estudio por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea de Bolívar".



Asimismo, aseguró que este Proyecto de Ordenanza no afectará a las poblaciones más vulnerables, como es el caso del Atlántico, departamento donde se lleva aplicando este impuesto a la seguridad desde 2012.



"El recaudo se viene aplicando en Magdalena, Valle del Cauca o Atlántico, pero en Bolívar su tarifa será menor. No aplica para estratos 1 y 2, ni para instituciones de educación y salud", expresa en el comunicado.



"Los positivos resultados de esta medida son un referente para incorporar esta actualización legal en Bolívar, con una tarifa menor a la cobrada en dichos Departamentos", añade.

El comunicado de la Asamblea sostiene que los beneficios serán mayores, comparados con las "tarifas bajas" del impuesto.



"Dentro de los beneficios sociales de esta tasa se puede mencionar el mantenimiento, vigilancia y servicios de seguridad de los parques del Departamento de Bolívar, todo esto, orientado a fomentar espacios de esparcimiento a la población juvenil con el objetivo de desvincularlos de pandillas, grupos armados, drogas y cualquier actividad ilícita que repercuta en la inseguridad y que afecte de manera directa la convivencia ciudadana", concluye el comunicado.

