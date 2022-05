Una esquina o andén; una calle o plaza en el Centro Histórico de Cartagena de Indias es un potencial espacio económico que deja millonarios recursos a quienes lo explotan.



La mayoría del espacio público de la Ciudad Colonial está en manos de la informalidad y otro tanto es invadido por el comercio formal, que extiende sus negocios más allá de lo que establece la ley.



Además, atras del control de plazas, calles y esquinas en la primera ciudad turística del país, históricamente, han estado mafías y algunos funcionarios corruptos de la oficina del Espacio Público que han hecho 'negocio' con los permisos.

Distrito promete establecer tarifas más

justas para el uso del espacio público

Es por ello que la Alcaldía de Cartagena desarrolla un proyecto de Acuerdo que busca modificar y optimizar la forma en que se ha venido realizando el aprovechamiento económico del espacio público en la ciudad.



Según el Distrito, el acuerdo busca establecer tarifas más justas.



“Manteniendo la tarifa de largo plazo que nos parece adecuada y corresponde a una fórmula, pero estamos modificando la fórmula de los contratos a corto plazo, de manera que sean mucho más justas para las arcas de la ciudad”, señala el gerente (e) de Espacio Público y Movilidad de Cartagena, Camilo Blanco.



Las modalidades de aprovechamiento económico del espacio público serán las siguientes: con mobiliario removible, con mobiliario urbano instalado, por parte de vendedor minorista y vendedor permanente o estacionario, instalación de antenas, instalación de campamento de obra y para la realización de eventos, y grabaciones fílmicas.



Los tiempos para utilizar el espacio público varían de acuerdo con la modalidad a utilizar. Corto plazo: Desde 1 día hasta 1 mes; mediano plazo: hasta 3 años; largo plazo: desde 4 años hasta 5 años.

Centro histórico de Cartagena. Foto: Archivo EL TIEMPO Foto:

Las comunidades temen que la ciudad esté ante la privatización del espacio público más cotizado del país

los señalamientos sobre una posible privatización son falsos, solo lo estamos organizando de acuerdo con los parámetros nacionales y la Constitución

TWITTER

No obstante, para muchos habitantes del Centro Historico, con este acuerdo, hace carrera la privatización de calles y plazas.



"En Getsemaní estamos organizando un evento para el día de las madres, pero el Distrito, pese a que es un encuentro para la comunidad, está cobrando una millonada", dice un líder de Gersemaní.



El Distrito asegura que el objetivo es realizar todos los procesos con transparencia y con la voz de los ciudadanos.



No obstante, el acuerdo excluye a la Secretaría de Planeación de todo el proceso y lo deja solo en manos de la gerencia de Espacio Público, oficina cuestionada en el pasado por el manejo corrupto y amañado del tema.



“Los ciudadanos aún están a tiempo de escribir observaciones sobre el proyecto del nuevo decreto de aprovechamiento económico del espacio público, por lo que categóricamente expresamos que los señalamientos sobre una posible privatización es falsa, solo lo estamos organizando de acuerdo con los parámetros nacionales y la Constitución”, aseguró Blanco.



No obstante, desde el Colectivo Somos Centro Histórico critican que el proyecto no tiene como objetivo ponerle fin al caos e invasiones del espacio público en el corralito de piedra, sino ofertarlo al mejor postor.



"Esto es ante todo una formalización de los trabajadores informales del Centro Histórico para el aprovechamiento ordenado de la ciudad", dice Camilo Blanco.



Hasta el viernes 6 de mayo las comunidades, fundaciones, juntas de acción comunal y ciudadanía en general pueden aportar comentarios y observaciones a este nuevo acuerdo, través del correo electrónico: espaciopublico@cartagena.gov.co.



