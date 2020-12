Controversia en Caldas por campaña de prevención para fin de año

Una imagen de ataúdes y el mensaje “Estamos listos para tu desorden de fin de año: ya adquirimos más bolsas negras para agilizar el funeral”, son los contenidos de una de las piezas publicitarias que circula en vallas de los municipios de Caldas y a través de las redes sociales de la Territorial de Salud. Este tipo de mensajes ha generado toda una polémica en el departamento.

Las piezas publicitarias hacen parte de la campaña de prevención que la entidad rectora de la salud en el departamento}, ha promovido para evitar las aglomeraciones, fiestas y otros escenarios de riesgo que incrementen el número de contagiados por covid-19, virus que ya deja un saldo de 477 fallecidos en este departamento cafetero.

Algunos ciudadanos alegan que es un mensaje muy fuerte, directo y hasta irrespetuoso, mientras que otros la defienden asegurando que responde a la realidad que afronta el departamento que pasará fin de año en pleno pico de la pandemia.



“La campaña 'de prevención' es ofensiva. Estigmatiza a quienes se contagien de coronavirus y no viene acompañada de pedagogía alguna. Es perversa en el peor sentido, además, es como si no hubiera habido ya enfermos de coronavirus en la misma entidad”, indica uno de los comentarios de usuarios en redes sociales.

La campaña "de prevención" de la @GoberCaldas es ofensiva. Estigmatiza a quienes se contagien de coronavirus y no viene acompañada de pedagogía alguna. Es perversa en el peor sentido de lo perverso. Como si no hubiera habido ya enfermos de coronavirus en la misma entidad. https://t.co/5jSzVa5E2J — Ana María Mesa Villegas (@animesa) November 30, 2020

Es tal el descontento de un sector de los caldenses, que el Personero del municipio de Viterbo, Jaime Zuluaga, pidió que se quitaran los pendones que se colgaron en la ciudad, al considerar que su mensaje es “fuerte y violento”.

“Les pido retirar la valla y que se replantee la posibilidad de tener otra menos lesiva y con un mensaje de concientización y de respeto a las medidas sanitarias. La educación no puede hacerse a través de una amenaza y, si bien, la campaña busca crear impacto, considero que no la manera de hablar sobre algo que ha causado tanto dolor entre las familias”, sostuvo Zuluaga.

En Caldas, el gobernador @LuisCarlosGober hace campañas para "agilizar" el funeral de los ciudadanos con fotos de ataúdes ⚰ por "el desorden de fin de año".



¿Más política del miedo? ¿en serio? ¿el pánico desde la Territorial de Salud como forma de controlar una pandemia? https://t.co/U5kcqQTgNW — Martin Jaramillo L (@Tinojaramillo) November 30, 2020

El funcionario indicó que está a la espera de si la Territorial de Salud atienda el requerimiento con el cual ha sentido respaldo de personas de este y otros municipios.



“Creo que el departamento y el municipio han aplicado las medidas administrativas correspondientes como toques de queda, pico y cédula y demás. De manera que no veo por qué tenga que hablarse tan fuerte, teniendo en cuenta que hay gente que se contagia sin salir de la casa. Espero que mi requerimiento sea tenido en cuenta y podamos utilizar otras estrategias”, añadió el personero de Viterbo.

EL TIEMPO consultó con el director de la Territorial de Salud, Carlos Iván Heredia, la intención de la campaña y este aseguró que es una de las muchas estrategias de prevención que se han hecho desde el inicio de la pandemia y que no solo contiene mensajes negativos.



“Es una campaña que moviliza el pensamiento para que miren el riesgo en el que se está desde otras perspectivas. Hemos tenido ya piezas educativas y pedagógicas, ahora tenemos estas que invitan a la autoconfrontación. Bienvenida esa discusión que está poniendo el covid-19, las medidas de protección y las posibles consecuencias de no cuidarnos en un tema de todos”, apuntó el funcionario.



¿Estas preparado para que esta imagen se haga realidad?

Concientízate y cuida de los tuyos. En Salud #PrimeroLaGente pic.twitter.com/ekSFbmNAex — Territorial de Salud de Caldas (@saluddecaldas) December 2, 2020

Cabe anotar que la campaña publicitaria también contiene otros mensajes que invitan a quedarse en casa en esta navidad, no visitar a los adultos mayores ni quemar pólvora.

MANIZALES