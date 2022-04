Críticas ha generado en el departamento de La Guajira la decisión mayoritaria de la Asamblea Departamental de votar en contra de la propuesta para la realización de una audiencia pública sobre la desviación del arroyo Bruno.



Pese a que la Corte Constitucional ordenó en una sentencia proteger los derechos al agua, salud y soberanía alimentaria de las comunidades indígenas y afro y frenó el desvío del afluente hasta tanto no se realizara un estudio técnico, el Gobierno Duque ordenó desviar el arroyo, para dar paso a la explotación de carbón por parte de la carbonera Cerrejón. Hecho que indigna a la nación.



A la audiencia se citaría a Cerrejón, indígenas, afros y organizaciones ambientales y de derechos humanos

Medidas hacen parte de un Plan de manejo ambiental para desvío del arroyo Bruno. Foto: Cerrejón

En votación nominal, de los once diputados con que cuenta la Asamblea Departamental de La Guajira, nueve negaron con su voto la realización de una audiencia pública sobre este caso de interés nacional, solo dos estuvieron a favor: la diputada Oriana Zambrano, proponente y Yoel Blanchar.



Los diputados aseguran que la audiencia que no iba a cambiar en nada la decisión tomada por el Gobierno. Sin embargo, Zambrano defendía la idea de abrir espacios de participación ciudadana.



“Esto no va a cambiar decisiones, ni hechos, son espacios de participación ciudadana para ampliar el campo del conocimiento de una ciudadanía que pretende conocer su presente y su futuro, hoy le cierran la posibilidad para que se converse, conozca y escuche sobre sus problemas”, sostuvo Zambrano en defensa de su propuesta.



A la audiencia se citaría a Cerrejón, comunidades indígenas, afros y organizaciones ambientales y de derechos humanos.



Zambrano, cuestionó la falta de conocimiento y de interés de sus compañeros, diciéndoles que deben ser coherentes y consecuentes con las banderas que defienden, “cuando hay diputados afros, indígenas, de partidos de izquierda que defienden el discurso del cambio y del medio ambiente”.



“Yo no creo de verdad que nosotros podamos lograr echar para atrás, esta desviación del arroyo Bruno. Tenemos que ser realista ¿cómo podemos nosotros entrar en una negociación entre Cerrejón y el Estado?”, sostuvo la diputada Martha Lucía Lubo.

Carmen Sierra es la docente de la escuela rural donde estudian cerca de 15 niños de la comunidad wayú de El Rocío, en La Guajira. Foto: Jessica Michelmore / CAFOD.

Desvió del arroyo pone en riesgo biodiversidad y seguridad alimentaria de la región

La diputada Martha Lucía Lubo explicó que era buena la intención, pero hubiera surtido efecto un tiempo atrás, antes de la viabilidad por parte del Estado, recordando que hace dos años pasó una proposición sobre este tema.



Por su parte, el diputado Micher Pérez, quien lleva más periodos en la Corporación, argumentó que no han sido ajenos al tema.



“Hicimos todo lo posible, cuando todavía no habían dado los permisos e hicieron caso omiso, eso lo continuaron”, puntualizó Pérez.



Por su parte, el abogado Aníbal Mercado, reprochó la actuación cuando no conocen el estudio y no saben si está bien hecho, “me parece nefasto para el departamento cuando ellos no saben, ni se imaginan la magnitud de que ese desvío va a afectar a todo el departamento”.



El ciudadano Hugo Bandera, aseguró que “me causa mucha extrañeza y tristeza escuchar a los diputados diciendo que no hay nada que hacer, lo que se busca es informarle a la ciudadanía cuales son las últimas actuaciones que se vienen presentando frente al arroyo y segundo se van a seguir presentando actuaciones de medio ambiente en el departamento para no cometer los mismos errores”.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

