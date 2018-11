Podría existir otro culpable en el asesinato de la niña de Fundación

La versión que en su momento se comentaba, respecto a la supuesta participación de otra persona en la violación y asesinato de una niña de 9 años en el municipio de Fundación, Magdalena el pasado 28 de septiembre, volvió a tomar fuerza, luego que resultara negativo el examen de fluido practicado para cotejar el ADN del confeso homicida con el de la pequeña víctima.



Aunque la Fiscalía justificó en que las condiciones del cuerpo de la menor incinerada, habrían incidido en un posible error en los estudios practicados por Medicina Legal, el abogado defensor, Cesar Cadena, considera que hay muchas dudas frente a este crimen.



Cadena, por la manera como Adolfo Arrieta García ha enfrentado su proceso judicial, cree que podría estar encubriendo a alguien mas que estaría relacionado con el hecho.

“Inicialmente me aseguró que no había violado a la niña y que le practicaran los exámenes que quisieran que no iban a poder demostrar su responsabilidad. Eso mismo lo indicó ante un juez en Santa Marta”, dijo el abogado.



Asimismo, expresó que le parece extraño que “de un momento a otro su defendido se retractara y que decidiera confesar el abuso pese a que los análisis forenses que le practicaron al cuerpo resultaron negativos con relación a su ADN".



Pese a que reconoció que accedió sexualmente a la niña, Arrieta García se niega a referirse al hecho y explicar concretamente como ocurrió el episodio. “Solo pide que ya le impongan la condena por su culpabilidad y no le pregunten más nada. Su comportamiento es muy raro”, agrega el jurista.



El defensor fue más allá y expresó que “de acuerdo a lo que me indica la experiencia en este tipo de casos, Adolfo Arrieta no asesinó a la niña”.



Cadena, quien ha intentado dialogar en varias ocasiones con su defendido, está convencido que en lo único que tendría culpabilidad Arrieta, sería en la incineración de los restos de la niña. “Con esto buscaba eliminar cualquier evidencia para salvar a alguien más”, expresó.



En el municipio de Fundación, algunos vecinos indicaron a las autoridades que la tarde del 28 de septiembre, Adolfo Arrieta estuvo acompañado en su casa de su hijo de 19 años. “Al joven lo vieron salir tiempo antes de que a su papá lo sorprendiera la comunidad incinerando a la pequeña, eso también hace parte de la investigación que sigue abierta”, indicó.



Según el abogado, todavía hay muchos temas por resolver. Sin embargo, en 20 días, se estaría llevando a cabo la audiencia de imposición de sentencia, que podría estar entre los 40 y 50 años de cárcel.



“La justicia no ha tenido muy en cuenta muchos detalles que podrían darle un giro al proceso. Por el contrario, han preferido quedarse con las versiones inconclusas del señor Arrieta, mientras que el verdadero abusador podría estar libre en la calle”, puntualizó.



SANTA MARTA.