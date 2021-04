Plazas de mercado de Bucaramanga y la decisión sobre el paro 

La gente que trabaja en las plazas de mercado de Bucaramanga advirtieron que este miércoles no habrá atención al público, debido al paro nacional.

De igual manera, se conoció que esa será su manera de protesta contra la reforma tributaria, que planea el gobierno.



"Las plazas de mercado no van a trabajar, van a cerrar sus puertas en señal de solidaridad del paro nacional en contra de la reforma tributaria y esta propuesta de Duque de empobrecer la clase media colombiana, nos uniremos también, es una forma de poder manifestarle al goberno que la clase media no está dispuesta a seguir recibiendo tanto atropello", señaló José Hilario Padilla, quien hace parte de la plaza de mercado de San Francisco.



Según Padilla, la cidra de personas que no trabajarán será de unas 10.000, tras conocerse que son cuatro las plazas de mercado de la ciudad que protestarán de esta forma.