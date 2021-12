La llegada de ómicron a Santa Marta no afecta hasta ahora el buen momento que vive la ciudad en materia turística.



(Lea también: Camioneta en la que iba mamá de Enrique Vives atropelló un niño en la playa)



Las expectativas de este sector son muy altas, con respecto al número de visitantes que llegarán a la capital del Magdalena desde Navidad hasta fin y comienzo de año.

A pesar de que en la ciudad se confirmó hace unos días el primer caso de la nueva variante del covid-19, las autoridades distritales no consideraron ningunas medidas restrictivas adicionales a las ya establecidas en todo el país, como la exigencia del carné de vacunación en lugares específicos.



Eso sí, desde la Alcaldía se ha insistido en lo vital que resulta en esta etapa de la pandemia reforzar el autocuidado y los protocolos individuales ya conocidos como el uso correcto del tapabocas, el lavado constante de manos y evitar al máximo las aglomeraciones.



Más allá de las recomendaciones del Distrito y algunos controles de bioseguridad, la ciudad permanece en una aparente normalidad recibiendo a diario miles de turistas nacionales y extranjeros.



Este fin de semana de Navidad, las playas, ríos y sectores como el Centro Histórico permanecen repletos de propios y visitantes que disfrutan de un día de paseo, de la oferta gastronómica o el alumbrado navideño.

Una temporada mejor que antes de pandemia

El sector del turismo brindó un balance positivo en esta temporada. Foto: Carlos Landazury

De hecho, el presidente de la agremiación de hoteleros Cotelco, capítulo Magdalena, Omar García, cree que la temporada alta de este año en Santa Marta será igual o mejor a la de 2019, cuando todavía no había iniciado la pandemia en el mundo.



Para García, el promedio de ocupación de la oferta hotelera y turística legal en diciembre cerrará por encima del 70 por ciento; sin embargo, las dos últimas semanas será superior al 80 por ciento y las dos primeras semanas de enero, por encima del 95 por ciento.



“Es posible que tengamos más de 350.000 visitantes en estos dos meses que, además de hospedarse en la hotelería formal, cientos de familias lo harán en apartamentos, cabañas, casas y fincas”, detalló el representante de los hoteleros.



Omar García aseguró que los propietarios de hoteles están muy comprometidos con el tema de la bioseguridad, por lo tanto las exigencias desde sus instalaciones son altas para que trabajadores y huéspedes cumplan cada una de las medidas sanitarias.

(Le puede interesar: Asaltaron droguería en Santa Marta y solo se llevaron botellas de whisky)

El secretario de Desarrollo Económico, Iván Calderón, manifestó que Santa Marta no soportaría un nuevo cese de actividades, debido a que los ingresos en su mayoría dependen del turismo.



“Confiamos en la prudencia de las personas, porque un confinamiento o restricciones más rigurosas serían muy graves para la ciudadanía, que apenas comienza a salir de la crisis fuerte que les dejó no poder trabajar durante un largo periodo”, expresó el funcionario.



La preocupación que existe tiene que ver con que estos indicadores que viene mostrando Santa Marta por el turismo no generen unas consecuencias graves por la aceleración del contagio de la variante ómicron, que ya circula en la ciudad.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

