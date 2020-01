Exceso de turistas obliga al cierre de tres balnearios en Santa Marta

Centenares de turistas se quedaron con ganas de conocer el domingo tres de los balnearios de Santa Marta. La razón fue que al llegar en grupos de familia y amigos tuvieron que ser devueltos por las autoridades porque los sitios turísticos estaban atiborrados de gente y no soportaban más.



La medida se tomó en las playas de Taganga, Playa Grande y en el sector de Minca. En los tres cerca del medio día ya no había por donde circular y el mar y río respectivamente estaban completamente llenos.

En el caso de Taganga, el secretario de gobierno, Adolfo Bula manifestó que fue necesario restringir el ingreso a partir de la 1 de la tarde porque el lugar era un caos por la cantidad de turistas.



“No había donde parquear más carros y en las playas tampoco había espacio para que llegaran bañistas. Eso nos obligó a prohibir el paso por el resto de la tarde y fortalecer los operativos en el lugar para evitar que la situación se saliera de control”, anotó.

La autoridad marítima Dimar, entre tanto, después de mediodía no permitió el traslado de turistas en lancha hacia Playa Grande debido a que también superó su capacidad de carga.



“Aunque no hay un estudio que regule el número de visitantes, fue necesario limitar el ingreso, pues ya la playa no aguantaba más”, anotó el capitán de Fragata Ibis Luna, director de la Dimar.



Finalmente en el corregimiento de Minca, la secretaría de Movilidad a través de los agentes de tránsito impidieron el paso de más vehículos, pues tampoco quedaba espacio para circular.



El Rodadero aunque estuvo también repleto de visitantes, se mantuvo abierto durante todo el día.



Las autoridades reportaron la desaparición de 56 niños en los balnearios de la ciudad; no obstante, todos fueron encontrados por sus padres con la ayuda de la Policía. Las medidas de restricción en los balnearios se adoptarían también este lunes festivo en caso que nuevamente se presente excesos en el número de visitantes.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv