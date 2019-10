Bandera azul en La Boquilla certifica las mejores playas de Cartagena

Un domingo en las playas de La Boquilla, que acaban de ser certificadas con el galardón de bandera azul, es apacible y la seguridad está garantizada.



El TIEMPO visitó la franja de playa, ubicada frente al Hotel La Américas, que fue certificada con Bandera Azul por La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal.

Allí el viajero encontrará un escenario seguro, con canchas para deportes de arena, atención médica, baños y otros equipamientos y la posibilidad de practicar deportes acuáticos con todas las garantías de seguridad.

En esta zona los salvavidas cuentan con carrito de playa para atender de manera inmediata cualquier emergencia.El corregimiento de la Boquilla está ubicado a 5 minutos del Centro Histórico de Cartagena y la certificación, además, busca proteger los recursos naturales e implementar un modelo de turismo responsable e incluyente.

La bandera azul además confirma que las playas de la Boquilla son las más seguras para los bañistas que llegan a Cartagena gracias a que no tienen espolones que generan remolinos dando como consecuencia las peligrosas corrientes RIP que, bajo la superficie, arrastran a los bañistas aguas adentro, generando pánico e incluso ahogados.



El galardón fue otorgado la semana pasada por La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal, y su programa Blue Flag, en representación de The Fundation for Evirmental Education, FEE.



De hecho en los juegos nacionales que inician el próximo 15 de noviembre estas playas serán escenario de los encuentros para deportes de arena y acuáticos.

Esta es la primera fase un gran corredor turístico sostenible para o de transformación que busca ofrecer a turistas y visitantes que llegan a la ciudad.



Playa Azul La Boquilla, primera playa con una Bandera Azul del país, se encuentra ubicada en la Vía al Mar, a la altura del sector de Cielo Mar.



Respetando la Constitución y las leyes, y por tratarse de espacio público, el uso de la playa para todo el mundo es gratuito y opera de domingo a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas