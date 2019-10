La magia de Blas del Teso, playa cartagenera con título bandera azul

La playa del corregimiento de La Boquilla conocida como 'Blas del Teso', en la zona norte de Cartagena, fue certificada internacionalmente con la Bandera Azul que reconoce la sostenibilidad ambiental, altos estándares en la prestación de servicios turísticos y el ordenamiento del territorio, que le garantizan al viajero seguridad, descanso y placer.



“Este reconocimiento favorece la sostenibilidad, la educación ambiental, el ordenamiento de la playa, y la seguridad, generando así desarrollo para las comunidades afro que van a prestar servicios allí a los turistas”, señala Pedrito Pereira Caballero, alcalde de Cartagena.

En una primera fase fue certificada una franja de 200 metros de playa, diagonal al Hotel Las Américas, pero el objetivo del Distrito es extender la certificación a toda la zona costera ubicada frente a los hoteles de Los Morros.



Allí el viajero encontrará un escenario con zona de parqueo, canchas para deportes de arena, un centro para primeros auxilios y atención médica, duchas y baños, una torre con cuerpo de salvavidas y equipamientos especiales para bañistas con movilidad limitada, así como la posibilidad de practicar deportes acuáticos con todas las garantías de seguridad.



Los salvavidas en ‘Playa Azul La Boquilla’ cuentan con un carrito de para atender de manera inmediata cualquier emergencia.

La playa fue dividida en seis sectores para la recreación y el descanso

En una primera zona el visitante accederá a servicios como el centro de atención al turista, el parqueadero, duchas y baños, el centro de atención de emergencias médicas y un puesto de policía.



Luego está la zona de tránsito donde el turista encontrará dos canchas para fútbol y vóleibol playa. Allí también se realizarán conciertos y otros eventos culturales.



La zona de reposo cuenta con carpas y mobiliario para el descanso del turista. Acá es posible recibir un masaje reconfortante, por parte de un grupo de expertas masajistas de La Boquilla, que se han capacitado con el Sena.



Entre la zona de reposo y la línea de baja mar está el corredor activo para la circulación exclusiva de bañistas. En el mar hay una primera zona para bañistas, perfecta para toda la familia.



También hay una franja para deportes náuticos. Allí se puede practicar surf y kayak, entre otras disciplinas.



Con este tipo de certificaciones se busca, además, eliminar esa conducta grotesca del parqueo de carros a orilla del mar.

¿Cómo llegar hasta la Playa Azul de La Boquilla?

El corregimiento de la Boquilla está ubicado a 5 minutos del Centro Histórico de Cartagena.



La playa está ubicada al costado izquierdo de la Vía al Mar, a la altura del sector conocido como Cielo Mar, al lado del restaurante Blas El Teso.



De inmediato el viajero reconocerá el aviso gigante de bienvenida: ‘Playa Azul La Boquilla’, como fue bautizada por los mismos raizales que allí laboran.



“La certificación va más allá y obliga la protección de los recursos naturales y la implementación de modelos de turismo responsable e incluyente”, explica el alcalde Pereira Caballero.



La bandera azul además confirma que las playas de la Boquilla son las más seguras para los bañistas que llegan a Cartagena gracias a que no tienen espolones que generan remolinos dando como consecuencia las peligrosas corrientes RIP que, bajo la superficie, arrastran a los bañistas aguas adentro, generando pánico.



“Esta certificación potencializa el turismo internacional y nos ubica en el mapa mundial de ciudades con playas incluyentes, sostenibles y seguras”, le dijo a este diario Pedrito Pereira Caballero, alcalde en cargado de Cartagena.



El galardón fue otorgado por La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal, y su programa Blue Flag, en representación de The Fundation for Evirmental Education, FEE.

En los juegos nacionales que inician el próximo 15 de noviembre en Cartagena, estas playas serán escenario de los encuentros para deportes de arena y acuáticos.



Esta es apenas la primera fase un gran corredor turístico sostenible para la zona norte de Cartagena que ofrecerá a los turistas la posibilidad de recorrer los manglares de la Boquilla y realizar actividades de pesca con locales, pues las comunidades boquilleras son parte fundamental de este proyecto de inclusión social.



'Playa Azul La Boquilla' es la cuarta playa certificada con Bandera Azul del país, después de Maguipi, en Buenaventura; Jhonny Cay, en San Andrés y Bello Horizonte, en Santa Marta.



Respetando la Constitución y las leyes, y por tratarse de espacio público, el uso de la playa- como todas las playas en el país- para todo el mundo es gratuito y de libre acceso. Opera de domingo a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde.





