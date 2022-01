Para este lunes, a través de redes sociales, se convocó a un plantón para pedir la renuncia del concejal del Centro Democrático, Julián Osorio, quien pidió un servicio de InDriver y entregó a su conductor a las autoridades.



Sin embargo, al lugar no asistieron manifestantes, sino taxistas que con arengas y pancartas manifestaron su apoyo al político.

"Apoyo total al concejal Julián. Estamos contigo", decían varias de las pancartas que pegaron sobre los taxis que parquearon a las afueras de las instalaciones del Concejo, ubicadas en el centro de Manizales.



"Lo respaldamos totalmente porque él fue líder en su momento y ha trabajado en contra de la ilegalidad en Manizales y por eso es que la ciudad está libre de este servicio. Él se equivocó en su proceder, pero no quiere decir que ese reclamo no fuera justificado", le dijo a El Tiempo Hugo Patiño, presidente de la Corporación de Taxistas de Colombia capítulo Manizales.

El líder gremial señaló que los conductores están unidos a esta causa porque consideran que lo hecho por Carlos Gutiérrez, el conductor de la plataforma a quien le inmovilizaron el vehículo, "es irresponsable".



"Una aplicación no brinda las seguridades de un taxi. Tenemos póliza de responsabilidad civil, pagamos impuestos, entre muchas otras cosas; en cambio un particular solo tiene el SOAT. No saben las personas el peligro en que están en caso de un accidente, porque el seguro investiga y si ve anomalías; no responde", agregó Patiño.

Julián Osorio, a la izquierda, el concejal que delató a conductor de InDriver en Manizales. Foto: Archivo particular

El apoyo, según los conductores, es también porque consideran que con la situación pareciera que "se están invirtiendo los valores y se apoya más la ilegalidad".



"Hoy Julián se hace famoso por eso, pero entre nosotros es un gran líder, que nos ha ayudado en muchas luchas. Él está recibiendo amenazas de muerte por defender la legalidad; está pasando por una situación personal muy compleja y no lo vamos a dejar solo", señaló Orlando Muñoz, taxista de la ciudad.

Manifestación de taxistas en favor del concejal Julián Osorio. Foto: Laura Usma Cardona

De igual manera, los conductores hicieron un fuerte llamado a varios congresistas que aseguran que el servicio ofrecido por los conductores como Gutiérrez es legal. Piden que se les dé respuesta sobre la normatividad y se ponga freno a estas plataformas.



